Главный рынок Екатеринбурга стал базой для сбора помощи пострадавшим от землетрясения в Турции

13 февраля 2023 в 13:14 Размер текста - 17 +

На «Таганском ряду» собирают помощь для пострадавших от землетрясений Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета В Турции прошли мощные землетрясения На территории крупнейшего городского рынка в Екатеринбурге «Таганский ряд» открыли пункт приема гуманитарной помощи для пострадавших от землетрясений в Турции и Сирии. Такой информацией с корреспондентом URA.RU поделился председатель национально-культурной организации «Азербайджан-Урал» Шахин Шыхлинкски. «Руководство „Таганского ряда“ пошло нам навстречу, разрешив поставить на территории рынка большегрузный автомобиль, куда мы складываем гуманитарную помощь для пострадавших в Турции и Сирии. Мы благодарны всем, кто откликнулся на человеческое горе и помогает собирать товары, в которых так нуждаются люди, пострадавшие от землетрясений», — отметил Шыхлински. Землетрясение в Турции и Сирии произошло 6 февраля. Эпицентр первого землетрясения с магнитудой 7,8 находился в районе Шехиткамиль в Газиантепе, а второй, с магнитудой 7,5 — в районе Экинезю в Кахраманмараше (Турция). После землетрясений были зарегистрированы повторные толчки. В результате катастрофы в Турции погибло порядка 30 тысяч человек, а в Сирии — 9000. Землетрясение в Турции признано самым мощным после землетрясения 1939 года в Эрзинджане.

На территории крупнейшего городского рынка в Екатеринбурге «Таганский ряд» открыли пункт приема гуманитарной помощи для пострадавших от землетрясений в Турции и Сирии. Такой информацией с корреспондентом URA.RU поделился председатель национально-культурной организации «Азербайджан-Урал» Шахин Шыхлинкски. «Руководство „Таганского ряда“ пошло нам навстречу, разрешив поставить на территории рынка большегрузный автомобиль, куда мы складываем гуманитарную помощь для пострадавших в Турции и Сирии. Мы благодарны всем, кто откликнулся на человеческое горе и помогает собирать товары, в которых так нуждаются люди, пострадавшие от землетрясений», — отметил Шыхлински. Землетрясение в Турции и Сирии произошло 6 февраля. Эпицентр первого землетрясения с магнитудой 7,8 находился в районе Шехиткамиль в Газиантепе, а второй, с магнитудой 7,5 — в районе Экинезю в Кахраманмараше (Турция). После землетрясений были зарегистрированы повторные толчки. В результате катастрофы в Турции погибло порядка 30 тысяч человек, а в Сирии — 9000. Землетрясение в Турции признано самым мощным после землетрясения 1939 года в Эрзинджане.