Екатеринбургские депутаты, пойманные борцами с коррупцией, избежали наказания

13 февраля 2023 в 13:38 Размер текста - 17 +

Депутаты гордумы Александр Караваев, Антон Швалев и Виктор Сомиков отделаются предупреждением за нарушения в декларациях Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Три депутата гордумы Екатеринбурга, еще в прошлом году пойманные на нарушениях в декларациях о доходах, избежали серьезного наказания. Александру Караваеву («Справедливая Россия»), его родственнику Антону Швалеву («Единая Россия») и Виктору Сомикову (КПРФ) вынесут предупреждения, рассказал источник URA.RU, близкий к муниципальной власти. Претензии к депутатам со стороны областного департамента противодействия коррупции рассмотрят сначала на думской комиссии по безопасности жизнедеятельности 14 февраля. Решение, которое примет комиссия, утвердят на заседании гордумы 21-го. «До Караваева, Швалева и Сомикова уже довели, что наказывать жестко их не будут. Во-первых, нарушения в их отчетах несерьезные. Во-вторых, полномочия этого созыва думы истекают уже через полгода. Зачем топить?» — объяснил собеседник. Согласно действующим правилам, в зависимости от тяжести проступка гордума может вынести депутату предупреждение, освободить от должности в думе (если такая есть) или в крайнем случае лишить мандата. Ранее гордума рассматривала нарушения со стороны Константина Киселева («Яблоко»), Анастасии Немец («Единая Россия»), Антона Гусева (ЛДПР) и Алексея Холодарева («Справедливая Россия»). Киселев, Немец и Гусев отделались предупреждением, а Холодарева (к нему у департамента было 42 претензии) лишили поста зампредседателя в двух комиссиях — по экономике и бюджету. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Три депутата гордумы Екатеринбурга, еще в прошлом году пойманные на нарушениях в декларациях о доходах, избежали серьезного наказания. Александру Караваеву («Справедливая Россия»), его родственнику Антону Швалеву («Единая Россия») и Виктору Сомикову (КПРФ) вынесут предупреждения, рассказал источник URA.RU, близкий к муниципальной власти. Претензии к депутатам со стороны областного департамента противодействия коррупции рассмотрят сначала на думской комиссии по безопасности жизнедеятельности 14 февраля. Решение, которое примет комиссия, утвердят на заседании гордумы 21-го. «До Караваева, Швалева и Сомикова уже довели, что наказывать жестко их не будут. Во-первых, нарушения в их отчетах несерьезные. Во-вторых, полномочия этого созыва думы истекают уже через полгода. Зачем топить?» — объяснил собеседник. Согласно действующим правилам, в зависимости от тяжести проступка гордума может вынести депутату предупреждение, освободить от должности в думе (если такая есть) или в крайнем случае лишить мандата. Ранее гордума рассматривала нарушения со стороны Константина Киселева («Яблоко»), Анастасии Немец («Единая Россия»), Антона Гусева (ЛДПР) и Алексея Холодарева («Справедливая Россия»). Киселев, Немец и Гусев отделались предупреждением, а Холодарева (к нему у департамента было 42 претензии) лишили поста зампредседателя в двух комиссиях — по экономике и бюджету.