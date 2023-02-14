В Минздраве выявили нарушения в работе медиков после смерти свердловчанки

15 февраля 2023 в 14:37 Размер текста - 17 +

В отношении медработников будут приняты меры дисциплинарного взыскания Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Министерство здравоохранения Свердловской области выявило нарушения при оказании помощи Любови Лукашовой медиками, после которой она умерла. В медицинских организациях Серова (Свердловская область) была проведена внеплановая проверка. «Любови Лукашовой 3 декабря 2022 года стало плохо, у нее были проблемы с сердцем. Она обратилась к своему зятю Павлу, который живет по соседству. Собираясь к пенсионерке, мужчина вызвал скорую помощь. Приехавшие медики, по словам мужчины, после осмотра вынесли вердикт — инфаркта у женщины нет, а болевые ощущения вызваны остеохондрозом», — сообщает «Глобус». Замминистр Минздрава региона Валентин Еремкин отметил, что руководителю медицинской организации поручено принять организационные и управленческие решения, направленные на повышение качества оказания медпомощи и оформления медицинской документации. «Также принять меры дисциплинарного взыскания в отношении медицинских работников, допустивших нарушения при оказании медпомощи», — сказал он. В какой именно медицинской организации города были найдены нарушения, Валентин Еремкин не уточняет. Конкретные выявленные нарушения неизвестны.

Министерство здравоохранения Свердловской области выявило нарушения при оказании помощи Любови Лукашовой медиками, после которой она умерла. В медицинских организациях Серова (Свердловская область) была проведена внеплановая проверка. «Любови Лукашовой 3 декабря 2022 года стало плохо, у нее были проблемы с сердцем. Она обратилась к своему зятю Павлу, который живет по соседству. Собираясь к пенсионерке, мужчина вызвал скорую помощь. Приехавшие медики, по словам мужчины, после осмотра вынесли вердикт — инфаркта у женщины нет, а болевые ощущения вызваны остеохондрозом», — сообщает «Глобус». Замминистр Минздрава региона Валентин Еремкин отметил, что руководителю медицинской организации поручено принять организационные и управленческие решения, направленные на повышение качества оказания медпомощи и оформления медицинской документации. «Также принять меры дисциплинарного взыскания в отношении медицинских работников, допустивших нарушения при оказании медпомощи», — сказал он. В какой именно медицинской организации города были найдены нарушения, Валентин Еремкин не уточняет. Конкретные выявленные нарушения неизвестны.