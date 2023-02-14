В Минздраве выявили нарушения в работе медиков после смерти свердловчанки

Министерство здравоохранения Свердловской области выявило нарушения при оказании помощи Любови Лукашовой медиками, после которой она умерла. В медицинских организациях Серова (Свердловская область) была проведена внеплановая проверка.
«Любови Лукашовой 3 декабря 2022 года стало плохо, у нее были проблемы с сердцем. Она обратилась к своему зятю Павлу, который живет по соседству. Собираясь к пенсионерке, мужчина вызвал скорую помощь. Приехавшие медики, по словам мужчины, после осмотра вынесли вердикт — инфаркта у женщины нет, а болевые ощущения вызваны остеохондрозом», — сообщает «Глобус».
Замминистр Минздрава региона Валентин Еремкин отметил, что руководителю медицинской организации поручено принять организационные и управленческие решения, направленные на повышение качества оказания медпомощи и оформления медицинской документации. «Также принять меры дисциплинарного взыскания в отношении медицинских работников, допустивших нарушения при оказании медпомощи», — сказал он.
В какой именно медицинской организации города были найдены нарушения, Валентин Еремкин не уточняет. Конкретные выявленные нарушения неизвестны.
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