Беженка не может доказать чиновникам, что жила на Украине

Пенсионерке, бежавшей с внуком из-под обстрелов на Урал, отказали в жилищном сертификате

16 февраля 2023 в 15:41 Размер текста - 17 +

Из родного дома и села бабушке с внуком пришлось уехать без вещей и денег, но им помогли российские военные (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Татьяна Полякова, бежавшая с маленьким внуком из Херсонской области на Урал, не может доказать, что последние 17 лет жила на Украине и уехала оттуда, спасая жизнь. По этой причине пенсионерка, которая является гражданкой России, получила отказ от свердловского Фонда жилищного строительства, куда обратилась за получением сертификата на жилье. О том, что заставило пожилую женщину бросить дом в родном селе под Херсоном и какие перспективы ее ждут на Урале — в материале URA.RU. Татьяна Полякова родилась и выросла в селе Малая Александровка Великоалександровского района Херсонской области. В молодости она уехала в Россию, в ХМАО, на север. Вышла замуж и прожила в РФ до пенсии. В 2006 году они с мужем вернулись в родной дом в Александровку — ухаживать за больным отцом. По ее словам, все эти годы она жила на Украине, хотя и оставалась гражданкой России и получала российскую пенсию. В 2020 году к ней переехал жить маленький внук. «Отношение к русским тогда уже было плохим: ребенка ущемляли, дети на улице и в школе отказывались играть, его дразнили москалем за то, что разговаривал по-русски. В 2022-м в нашем районе начались жаркие бои, нас бомбили, обстреливали. Если бы я была одна — то осталась бы, но внука надо было спасать», — объяснила Татьяна Полякова. О ее бегстве URA.RU писало весной: бабушку с восьмилетним внуком вывезли донбасские военные и тысячу километров сопровождали до безопасного места. Эту дорогу спасения она до сих пор вспоминает с волнением. «Когда прощались, я спросила их имена, говорю — за кого хоть молиться? А они засмеялись — благодарите Бога. Так и не знаю, как зовут тех ребят», — говорит Полякова. Статья по теме Бабушка с внуком бежали из Украины в РФ из-за обстрелов нацистов В Свердловской области женщина живет у своего сына в Первоуральске — втроем с внуком в однокомнатной квартире. В ней она и прописана с 2019 года (до этого, начиная с 1998-го, женщина имела прописку в ХМАО). В январе Полякова подала документы на получение жилищного сертификата, положенного по закону гражданам города Херсон и правобережной части Херсонской области, вынужденно покинувшим место постоянного проживания. Вскоре она получила смс-отказ, после чего лично приехала в Фонд жилищного строительства в Екатеринбург, чтобы узнать причину. Ей объяснили, что предоставленный пакет документов, включая вид на жительство на Украине, не доказывает факта ее проживания в этой стране. А стало быть, получается, что беженка по сути просто вернулась домой. «Сотрудница разговаривала со мной пренебрежительно, высокомерно, как будто я аферистка и лезу ей в карман. Я ссылалась, что на горячей линии мне ответили, что сертификат положен. А она: там сидят мальчики и девочки, которые стандартно всем отвечают, а это мы уже в фонде решаем, давать деньги или не давать. Я сослалась на министерством труда и соцполитики Херсонской области, а она: вот туда и езжайте, пусть они вам и дают», — с горечью передала разговор с чиновницей пенсионерка. Больше всего ее обидел именно тон сотрудницы жилфонда. «Упрекала, что я в России пенсию получаю, а при чем тут пенсия? В положении (постановление правительства РФ от 21 октября 2022 года о херсонских переселенцах — прим. ред.) о ней не говорится. Я заработала ее честным трудом, на севере отышачила. Сидят зажравшиеся дамочки, вы бы поехали туда, в Херсонскую область, чтобы немного понимание иметь, что там творится», — негодует Татьяна Николаевна. Покидая Малую Александровку прошлой весной, пенсионерка сфотографировала родной дом на память Фото: Татьяна Полякова В ее доме в Малой Александровке сейчас расположились солдаты ВСУ — об этом ей сообщили местные жители. До этого дом бомбили и обстреливали. «У меня там похоронены мама, брат, отец, муж, и мне рядом место оставлено. Разве я думала, что мне на старости лет придется куда-то уезжать?» — плачет пенсионерка. За комментарием URA.RU обратилось в министерство строительства Свердловской области. Там подтвердили, что заявление на выделение жилищного сертификата и единовременной выплаты было подано Поляковой в январе 2023 года. «Оно было оперативно рассмотрено в соответствии с постановлениями Правительства РФ № 1876 и правительства Свердловской области № 824-ПП о мерах социальной поддержки жителей города Херсона и части Херсонской области, вынужденно покинувших место постоянного проживания. Представленными на данный момент документами не подтверждается, что женщина постоянно проживала в Херсонской области и вынужденно покинула место постоянного проживания в Украине», — говорится в ответе минстроя. Там добавили, что заявителю письменно разъяснено, что она может подать дополнительные документы, подтверждающие факт постоянного проживания в Херсонской области. Также в минстрое подчеркнули, что Полякова зарегистрирована в России и в 2004 году получила паспорт РФ. На воротах дома Поляковых видны следы от обстрелов Фото: Татьяна Полякова «С видом на жительство на Украине эта заявительница имеет право на получение сертификата. Если она получила отказ, ей необходимо повторно подать заявку в МФЦ и написать письменное заявление о том, что она просит рассмотреть свой вопрос межведомственную комиссию Херсонской области. Межведомственная комиссия установит ее факт проживания в Херсонской области. У нас много аналогичных запросов из разных субъектов, они получают положительные ответы», — прокомментировали ситуацию Татьяны Поляковой в министерстве труда и соцполитики Херсонской области. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Татьяна Полякова, бежавшая с маленьким внуком из Херсонской области на Урал, не может доказать, что последние 17 лет жила на Украине и уехала оттуда, спасая жизнь. По этой причине пенсионерка, которая является гражданкой России, получила отказ от свердловского Фонда жилищного строительства, куда обратилась за получением сертификата на жилье. О том, что заставило пожилую женщину бросить дом в родном селе под Херсоном и какие перспективы ее ждут на Урале — в материале URA.RU. Татьяна Полякова родилась и выросла в селе Малая Александровка Великоалександровского района Херсонской области. В молодости она уехала в Россию, в ХМАО, на север. Вышла замуж и прожила в РФ до пенсии. В 2006 году они с мужем вернулись в родной дом в Александровку — ухаживать за больным отцом. По ее словам, все эти годы она жила на Украине, хотя и оставалась гражданкой России и получала российскую пенсию. В 2020 году к ней переехал жить маленький внук. О ее бегстве URA.RU писало весной: бабушку с восьмилетним внуком вывезли донбасские военные и тысячу километров сопровождали до безопасного места. Эту дорогу спасения она до сих пор вспоминает с волнением. «Когда прощались, я спросила их имена, говорю — за кого хоть молиться? А они засмеялись — благодарите Бога. Так и не знаю, как зовут тех ребят», — говорит Полякова. В Свердловской области женщина живет у своего сына в Первоуральске — втроем с внуком в однокомнатной квартире. В ней она и прописана с 2019 года (до этого, начиная с 1998-го, женщина имела прописку в ХМАО). В январе Полякова подала документы на получение жилищного сертификата, положенного по закону гражданам города Херсон и правобережной части Херсонской области, вынужденно покинувшим место постоянного проживания. Вскоре она получила смс-отказ, после чего лично приехала в Фонд жилищного строительства в Екатеринбург, чтобы узнать причину. Ей объяснили, что предоставленный пакет документов, включая вид на жительство на Украине, не доказывает факта ее проживания в этой стране. А стало быть, получается, что беженка по сути просто вернулась домой. Больше всего ее обидел именно тон сотрудницы жилфонда. «Упрекала, что я в России пенсию получаю, а при чем тут пенсия? В положении (постановление правительства РФ от 21 октября 2022 года о херсонских переселенцах — прим. ред.) о ней не говорится. Я заработала ее честным трудом, на севере отышачила. Сидят зажравшиеся дамочки, вы бы поехали туда, в Херсонскую область, чтобы немного понимание иметь, что там творится», — негодует Татьяна Николаевна. В ее доме в Малой Александровке сейчас расположились солдаты ВСУ — об этом ей сообщили местные жители. До этого дом бомбили и обстреливали. «У меня там похоронены мама, брат, отец, муж, и мне рядом место оставлено. Разве я думала, что мне на старости лет придется куда-то уезжать?» — плачет пенсионерка. За комментарием URA.RU обратилось в министерство строительства Свердловской области. Там подтвердили, что заявление на выделение жилищного сертификата и единовременной выплаты было подано Поляковой в январе 2023 года. «Оно было оперативно рассмотрено в соответствии с постановлениями Правительства РФ № 1876 и правительства Свердловской области № 824-ПП о мерах социальной поддержки жителей города Херсона и части Херсонской области, вынужденно покинувших место постоянного проживания. Там добавили, что заявителю письменно разъяснено, что она может подать дополнительные документы, подтверждающие факт постоянного проживания в Херсонской области. Также в минстрое подчеркнули, что Полякова зарегистрирована в России и в 2004 году получила паспорт РФ. «С видом на жительство на Украине эта заявительница имеет право на получение сертификата. Если она получила отказ, ей необходимо повторно подать заявку в МФЦ и написать письменное заявление о том, что она просит рассмотреть свой вопрос межведомственную комиссию Херсонской области. Межведомственная комиссия установит ее факт проживания в Херсонской области. У нас много аналогичных запросов из разных субъектов, они получают положительные ответы», — прокомментировали ситуацию Татьяны Поляковой в министерстве труда и соцполитики Херсонской области.