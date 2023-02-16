В словах генсека НАТО о нехватке патронов для ВСУ нашли сигнал

Полковник Макгрегор: слова генсека НАТО о нехватке оружия говорят о тяжелом положении Киева

16 февраля 2023 в 19:17 Размер текста - 17 +

Заявление Йенса Столтенберга (на фото) означает, что Киев находится в тяжелом положении, сказал Дуглас Макгрегор Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что конфликт на Украине истощает запасы союзников альянса, указывает на отчаянное положение украинской армии. Об этом заявил полковник США Дуглас Макгрегор. «У Украины заканчиваются боеприпасы, в этом нет сомнений. Они вынуждены отступать и перегруппировываться, иначе они попросту будут уничтожены», — сказал Дуглас Макгрегор в интервью для youtube-канала Judgmental Freedom. По словам военного, в словах Столтенберга скрыт сигнал о том, что союзники НАТО не способны восполнить потери техники у ВСУ. Он уверен, что эта ситуация может привести к тому, что государства будут пересматривать оказание поддержки Киева. Ранее столтенберг заявил большой расход боеприпасов со стороны ВСУ приводит к истощению запасов Североатлантического альянса. Также создается большая нагрузка на оборонную промышленность. Спецоперация РФ на Украине проводится с 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин в качестве задач обозначил демилитаризацию и денацификацию киевского режима.

Заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что конфликт на Украине истощает запасы союзников альянса, указывает на отчаянное положение украинской армии. Об этом заявил полковник США Дуглас Макгрегор. «У Украины заканчиваются боеприпасы, в этом нет сомнений. Они вынуждены отступать и перегруппировываться, иначе они попросту будут уничтожены», — сказал Дуглас Макгрегор в интервью для youtube-канала Judgmental Freedom. По словам военного, в словах Столтенберга скрыт сигнал о том, что союзники НАТО не способны восполнить потери техники у ВСУ. Он уверен, что эта ситуация может привести к тому, что государства будут пересматривать оказание поддержки Киева. Ранее столтенберг заявил большой расход боеприпасов со стороны ВСУ приводит к истощению запасов Североатлантического альянса. Также создается большая нагрузка на оборонную промышленность. Спецоперация РФ на Украине проводится с 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин в качестве задач обозначил демилитаризацию и денацификацию киевского режима.