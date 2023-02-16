Проблемой пермяков, оставшихся без магазина, занялись активисты ОНФ

17 февраля 2023 в 13:27 Размер текста - 17 +

Единственный магазин в округе снесли из-за электросетей Фото: Андрей Загуменнов © URA.RU Активисты реготделения ОНФ в Пермском крае обратили внимание на проблему жителей микрорайона Соболи в Перми, лишившихся единственного магазина. ОНФ направил обращение мэру города Алексею Демкину с просьбой определить новый участок для торговой точки. Ранее павильон снесли по распоряжению властей, при этом альтернативы местным жителям не предоставили. «Теперь люди тратят до 2 часов, чтоб съездить в ближайший продуктовый. А еще можно за 40 минут дойти пешком по тропинке. Через лес. Мы направили обращение мэру Перми с просьбой определить новый участок для размещения продуктового магазина в Соболях», — рассказали активисты ОНФ в Пермском крае в своей группе в соцсети «ВКонтакте». Согласно нормативам, на каждую тысячу человек должна быть хотя бы одна продовольственная точка в пешей доступности. При этом в магазин ходили как жители микрорайона, так и жители соседних СНТ и поселков. URA.RU рассказывало ранее как у жителей Соболей снесли единственный на округу продовольственный магазин. Причиной этого было требование «МРСК Урала» из-за того, что магазин находится в охранной зоне электросетей. Торговый павильон стоял рядом с сетями более 12 лет, а сами сети располагаются в том месте еще с 80-х годов прошлого века.

Активисты реготделения ОНФ в Пермском крае обратили внимание на проблему жителей микрорайона Соболи в Перми, лишившихся единственного магазина. ОНФ направил обращение мэру города Алексею Демкину с просьбой определить новый участок для торговой точки. Ранее павильон снесли по распоряжению властей, при этом альтернативы местным жителям не предоставили. «Теперь люди тратят до 2 часов, чтоб съездить в ближайший продуктовый. А еще можно за 40 минут дойти пешком по тропинке. Через лес. Мы направили обращение мэру Перми с просьбой определить новый участок для размещения продуктового магазина в Соболях», — рассказали активисты ОНФ в Пермском крае в своей группе в соцсети «ВКонтакте». Согласно нормативам, на каждую тысячу человек должна быть хотя бы одна продовольственная точка в пешей доступности. При этом в магазин ходили как жители микрорайона, так и жители соседних СНТ и поселков. URA.RU рассказывало ранее как у жителей Соболей снесли единственный на округу продовольственный магазин. Причиной этого было требование «МРСК Урала» из-за того, что магазин находится в охранной зоне электросетей. Торговый павильон стоял рядом с сетями более 12 лет, а сами сети располагаются в том месте еще с 80-х годов прошлого века.