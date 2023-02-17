Прокуратуре Чайковского нашли нового руководителя

Прокуратуру Чайковского возглавил экс-прокурор Лысьвы
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Судебное заседание по уголовному дела директора аэропорта Коваленко. Курган , прокурор, судебное заседание, гособвинитель, суд, обвинительная речь
Нового руководителя представил глава краевой прокуратуры Павел Бухтояров (архивное фото) Фото:
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Перестановки в силовых ведомствах

Прокуратуру Чайковского городского округа возглавил Алмаз Сакаев. Информация появилась в близком к чайковским властям паблике «Чайковская вечорка» в соцсети «ВКонтакте».

«Сакаев Алмаз Габдрашитович, новый прокурор Чайковского городского округа. Представлен сотрудникам прокуратуры, силовых ведомств и руководству Чайковского городского округа прокурором Пермского края Павлом Бухтояровым», — сообщается в паблике. В пресс-службе прокуратуры Прикамья на звонок корреспондента URA.RU не ответили. В пресс-службе Чайковского подтвердили кадровое назначение.

Алмаз Сакаев работает в органах прокуратуры с 1995 года. В разное время он занимал должности следователя прокуратуры, помощника и зампрокурора Бардымского района. С марта 2018 года Сакаев возглавлял прокуратуру Лысьвы. Должность руководителя прокуратуры Чайковского городского округа оставалась вакантной после перехода прежнего прокурора Егора Шмырина на аналогичную должность в Пермь.

Алмаз Сакаев возглавил прокуратуру в Чайковском
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Прокуратуру Чайковского городского округа возглавил Алмаз Сакаев. Информация появилась в близком к чайковским властям паблике «Чайковская вечорка» в соцсети «ВКонтакте». «Сакаев Алмаз Габдрашитович, новый прокурор Чайковского городского округа. Представлен сотрудникам прокуратуры, силовых ведомств и руководству Чайковского городского округа прокурором Пермского края Павлом Бухтояровым», — сообщается в паблике. В пресс-службе прокуратуры Прикамья на звонок корреспондента URA.RU не ответили. В пресс-службе Чайковского подтвердили кадровое назначение. Алмаз Сакаев работает в органах прокуратуры с 1995 года. В разное время он занимал должности следователя прокуратуры, помощника и зампрокурора Бардымского района. С марта 2018 года Сакаев возглавлял прокуратуру Лысьвы. Должность руководителя прокуратуры Чайковского городского округа оставалась вакантной после перехода прежнего прокурора Егора Шмырина на аналогичную должность в Пермь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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