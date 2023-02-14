В Перми назначили нового главного прокурора

Главой пермской прокуратуры стал Егор Шмырин
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Здание краевой прокуратуры города. Пермь. , прокуратура города перми
У пермской прокуратуры новый глава Фото:

Новым главным прокурором Перми стал Егор Шмырин, который руководил прокуратурой города Чайковский (Пермский край). Приказ об этом был подписан 14 февраля, об этом сообщает портал «В курсе.ру».

«В Перми на пост главного прокурора города назначен Егор Шмырин. Ранее он занимал должность главного прокурора Чайковского. Соответствующий приказ был подписал генпрокурором РФ 14 февраля», — передает «В курсе.ру».

Егор Шмырин сменил в должности Виталия Дымолазова, который был назначен заместителем прокурора Новосибирской области. Ранее сообщалось, что Шмырин может занять место Дымолазова. Егор Шмырин занимал разные должности в прокуратуре с 2007 года, был помощником прокурора Добрянки, зампрокурора Красновишерского района и Александровска, прокурором Кизела.

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Новым главным прокурором Перми стал Егор Шмырин, который руководил прокуратурой города Чайковский (Пермский край). Приказ об этом был подписан 14 февраля, об этом сообщает портал «В курсе.ру». «В Перми на пост главного прокурора города назначен Егор Шмырин. Ранее он занимал должность главного прокурора Чайковского. Соответствующий приказ был подписал генпрокурором РФ 14 февраля», — передает «В курсе.ру». Егор Шмырин сменил в должности Виталия Дымолазова, который был назначен заместителем прокурора Новосибирской области. Ранее сообщалось, что Шмырин может занять место Дымолазова. Егор Шмырин занимал разные должности в прокуратуре с 2007 года, был помощником прокурора Добрянки, зампрокурора Красновишерского района и Александровска, прокурором Кизела.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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