В Перми назначили нового главного прокурора

Главой пермской прокуратуры стал Егор Шмырин

У пермской прокуратуры новый глава Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Новым главным прокурором Перми стал Егор Шмырин, который руководил прокуратурой города Чайковский (Пермский край). Приказ об этом был подписан 14 февраля, об этом сообщает портал «В курсе.ру».

«В Перми на пост главного прокурора города назначен Егор Шмырин. Ранее он занимал должность главного прокурора Чайковского. Соответствующий приказ был подписал генпрокурором РФ 14 февраля», — передает «В курсе.ру».

Егор Шмырин сменил в должности Виталия Дымолазова, который был назначен заместителем прокурора Новосибирской области. Ранее сообщалось, что Шмырин может занять место Дымолазова. Егор Шмырин занимал разные должности в прокуратуре с 2007 года, был помощником прокурора Добрянки, зампрокурора Красновишерского района и Александровска, прокурором Кизела.