Курсанты Екатеринбургского суворовского военного училища присоединились к всероссийской акции «Письмо защитнику Отечества». Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа Минобороны РФ.
«Суворовцы поблагодарили военнослужащих за мужество и героизм, проявленные при выполнении военного долга. Курсанты поздравили участников спецоперации с наступающим Днем защитника Отечества и пожелали им здоровья, победы и скорейшего возвращения домой», — рассказали на сайте Министерства обороны РФ ЦВО.
Посылка с письмами будет передана военнослужащим к 23 февраля. Содействие в передаче окажут военно-политическое управление и военно-транспортная авиация Центрального военного округа.
Ранее URA.RU сообщало о жителях Березовского (Свердловская область), которые отправили военнослужащим в зону спецоперации теплые вещи, лекарства, газовые баллоны. Местные школьники передали бойцам письма со словами поддержки.
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