Екатеринбургские суворовцы поздравили бойцов на фронте. Фото

18 февраля 2023 в 15:38 Размер текста - 17 +

Суворовцы приняли участие в акции «Письмо защитнику Отечества» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Курсанты Екатеринбургского суворовского военного училища присоединились к всероссийской акции «Письмо защитнику Отечества». Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа Минобороны РФ. «Суворовцы поблагодарили военнослужащих за мужество и героизм, проявленные при выполнении военного долга. Курсанты поздравили участников спецоперации с наступающим Днем защитника Отечества и пожелали им здоровья, победы и скорейшего возвращения домой», — рассказали на сайте Министерства обороны РФ ЦВО. Посылка с письмами будет передана военнослужащим к 23 февраля. Содействие в передаче окажут военно-политическое управление и военно-транспортная авиация Центрального военного округа. Ранее URA.RU сообщало о жителях Березовского (Свердловская область), которые отправили военнослужащим в зону спецоперации теплые вещи, лекарства, газовые баллоны. Местные школьники передали бойцам письма со словами поддержки.

Курсанты Екатеринбургского суворовского военного училища присоединились к всероссийской акции «Письмо защитнику Отечества». Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа Минобороны РФ. «Суворовцы поблагодарили военнослужащих за мужество и героизм, проявленные при выполнении военного долга. Курсанты поздравили участников спецоперации с наступающим Днем защитника Отечества и пожелали им здоровья, победы и скорейшего возвращения домой», — рассказали на сайте Министерства обороны РФ ЦВО. Посылка с письмами будет передана военнослужащим к 23 февраля. Содействие в передаче окажут военно-политическое управление и военно-транспортная авиация Центрального военного округа. Ранее URA.RU сообщало о жителях Березовского (Свердловская область), которые отправили военнослужащим в зону спецоперации теплые вещи, лекарства, газовые баллоны. Местные школьники передали бойцам письма со словами поддержки.