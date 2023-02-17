17 февраля 2023

Екатеринбургские суворовцы поздравили бойцов на фронте. Фото

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Отправка гуманитарной помощи на Донбасс. Челябинск, гуманитарный конвой, гуманитарный груз, письма солдатам
Суворовцы приняли участие в акции «Письмо защитнику Отечества» Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Курсанты Екатеринбургского суворовского военного училища присоединились к всероссийской акции «Письмо защитнику Отечества». Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа Минобороны РФ.

«Суворовцы поблагодарили военнослужащих за мужество и героизм, проявленные при выполнении военного долга. Курсанты поздравили участников спецоперации с наступающим Днем защитника Отечества и пожелали им здоровья, победы и скорейшего возвращения домой», — рассказали на сайте Министерства обороны РФ ЦВО.

Посылка с письмами будет передана военнослужащим к 23 февраля. Содействие в передаче окажут военно-политическое управление и военно-транспортная авиация Центрального военного округа.

Ранее URA.RU сообщало о жителях Березовского (Свердловская область), которые отправили военнослужащим в зону спецоперации теплые вещи, лекарства, газовые баллоны. Местные школьники передали бойцам письма со словами поддержки.

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Курсанты Екатеринбургского суворовского военного училища присоединились к всероссийской акции «Письмо защитнику Отечества». Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа Минобороны РФ. «Суворовцы поблагодарили военнослужащих за мужество и героизм, проявленные при выполнении военного долга. Курсанты поздравили участников спецоперации с наступающим Днем защитника Отечества и пожелали им здоровья, победы и скорейшего возвращения домой», — рассказали на сайте Министерства обороны РФ ЦВО. Посылка с письмами будет передана военнослужащим к 23 февраля. Содействие в передаче окажут военно-политическое управление и военно-транспортная авиация Центрального военного округа. Ранее URA.RU сообщало о жителях Березовского (Свердловская область), которые отправили военнослужащим в зону спецоперации теплые вещи, лекарства, газовые баллоны. Местные школьники передали бойцам письма со словами поддержки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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