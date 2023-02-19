19 февраля 2023

День в кузнице и поездка с хаски: как поздравить мужчину с 23 февраля в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Инженер-изобретатель Александр Быков. Екатеринбург, кузница, раскаленный металл, кузнец, кузня, ковка металла
Кузнецы научат ковать ножи и предметы быта Фото:

Подарком к 23 февраля может стать как конкретная вещь, например, теплые хантыйские сапоги. Так и запоминающееся мероприятие: мастер-класс в кузнице или катание на собачьих упряжках. URA.RU собрало несколько необычных способов по-сибирски поздравить мужчин с 23 февраля в ХМАО.

Выковать собственный нож в настоящей кузнице

В Сургуте «Обская кузница» проводит мастер-классы, на которых можно научиться ковать ножи и другие вещи быта: ложки, штопоры, открывашки. Например, мастера даже могут показать как куется традиционный якутский нож и создается рукоять к нему. Отдельно в кузне проводят занятия по пошиву ножен и создания украшений. Стоимость занятий варьируется от 1,2 до 10 тысяч рублей, говорится на странице кузницы «ВКонтакте».

Подарить хантыйские сапоги

Хантыйское стойбище Кантеровых, Сургутский район.
Кисы — это высокая хантыйская обувь
Фото:

Одним из вариантов подарков могут стать кисы — традиционная высокая теплая обувь у коренных народов Крайнего Севера. Ее шьют из оленьей шкуры с плотной подошвой. При этом сапоги делают только из меха с жестким ворсом, который не впитывает и отталкивает влагу. Такая обувь выдерживает экстремальные температуры до -50 градусов. Стоимость подобных сапог составляет около 10 тысяч рублей, согласно объявлениям сервиса «Авито».

Прокатиться на собачьей упряжке

В Сургутском районе хаски-центр «Югра» организовывает катания на собачьих упряжках. В центр можно приехать как на один день всей семьей, так и отправиться в путешествие на все выходные. «Как раньше передвигались местные жители до Тундрино? На упряжках собак. Именно этой дорогой вы поедите к очень старому Сибирскому поселению Тундрино с богатейшим кедровым лесом. Здесь же попаритесь в бане, попробуете местные деликатесы и сможете посетить церковь 19 века», — говорится в группе центра в соцсети «ВКонтакте». Стоимость поездок варьируется от 6 до 45 тысяч рублей.

Подарить современную малицу или телогрею

Югорский бренд «Емас» создает стильную и функциональную одежду в этническом стиле. Для мужчин умельцы шьют современные малицы и телогреи. Вещи выделяются орнаментами и символами региона. Стоимость товаров, согласно странице компании «ВКонтакте», составляет от 3 до 4 тысяч рублей.

Отправиться на курсы экстремального вождения

Этап зимнего чемпионата ХМАО по дрифту «ICE BATTLE UDF». Сургут
На курсах можно отработать заносы и экстренное торможение
Фото:

Подарком для автомобилистов могут стать курсы экстремального вождения. Инструкторы помогают освоить всевозможные виды торможения, разворотов, объезда препятствий и выхода из заносов в снегу. Например, в Ханты-Мансийске в «Автошколе Чайковского» проводят групповые однодневные занятия по теории и практике. Стоимость составляет около 12 тысяч рублей.

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Подарком к 23 февраля может стать как конкретная вещь, например, теплые хантыйские сапоги. Так и запоминающееся мероприятие: мастер-класс в кузнице или катание на собачьих упряжках. URA.RU собрало несколько необычных способов по-сибирски поздравить мужчин с 23 февраля в ХМАО. Выковать собственный нож в настоящей кузнице В Сургуте «Обская кузница» проводит мастер-классы, на которых можно научиться ковать ножи и другие вещи быта: ложки, штопоры, открывашки. Например, мастера даже могут показать как куется традиционный якутский нож и создается рукоять к нему. Отдельно в кузне проводят занятия по пошиву ножен и создания украшений. Стоимость занятий варьируется от 1,2 до 10 тысяч рублей, говорится на странице кузницы «ВКонтакте». Подарить хантыйские сапоги Одним из вариантов подарков могут стать кисы — традиционная высокая теплая обувь у коренных народов Крайнего Севера. Ее шьют из оленьей шкуры с плотной подошвой. При этом сапоги делают только из меха с жестким ворсом, который не впитывает и отталкивает влагу. Такая обувь выдерживает экстремальные температуры до -50 градусов. Стоимость подобных сапог составляет около 10 тысяч рублей, согласно объявлениям сервиса «Авито». Прокатиться на собачьей упряжке В Сургутском районе хаски-центр «Югра» организовывает катания на собачьих упряжках. В центр можно приехать как на один день всей семьей, так и отправиться в путешествие на все выходные. «Как раньше передвигались местные жители до Тундрино? На упряжках собак. Именно этой дорогой вы поедите к очень старому Сибирскому поселению Тундрино с богатейшим кедровым лесом. Здесь же попаритесь в бане, попробуете местные деликатесы и сможете посетить церковь 19 века», — говорится в группе центра в соцсети «ВКонтакте». Стоимость поездок варьируется от 6 до 45 тысяч рублей. Подарить современную малицу или телогрею Югорский бренд «Емас» создает стильную и функциональную одежду в этническом стиле. Для мужчин умельцы шьют современные малицы и телогреи. Вещи выделяются орнаментами и символами региона. Стоимость товаров, согласно странице компании «ВКонтакте», составляет от 3 до 4 тысяч рублей. Отправиться на курсы экстремального вождения Подарком для автомобилистов могут стать курсы экстремального вождения. Инструкторы помогают освоить всевозможные виды торможения, разворотов, объезда препятствий и выхода из заносов в снегу. Например, в Ханты-Мансийске в «Автошколе Чайковского» проводят групповые однодневные занятия по теории и практике. Стоимость составляет около 12 тысяч рублей.
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