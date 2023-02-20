В Пермском крае ищут женщину со шрамом над верхней губой

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Новогоднее оформление. Тюмень, женщины, пешеходы, вечер, огни города, улица
Женщина ушла устраиваться на работу и пропала Фото:

В Чусовом (Пермский край) пропала женщина, которая пошла устраиваться на работу. Сейчас ее разыскивают волонтеры, сообщается в группе администрации Чусового в соцсети «ВКонтакте». Среди особых примет у женщины шрам над верхней губой.

«Внимание. Устанавливается местонахождение. Гирина Наталья Николаевна, 47 лет. Г. Чусовой, Пермский край», — говорится в паблике.

Гирина ушла из дома 17 февраля устраиваться на работу. С тех пор ничего не известно о ее местоположении. Приметы пропавшей: рост около 160 см, стройное телосложение, коротко стриженые волосы, покрашенные в бордовый, зеленые глаза, шрам над верхней губой. Была одета в вязаный коричневый берет, фиолетовую куртку с серыми вставками, черные болоньевые штаны и коричневые ботинка.

Приметы пропавшей

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В Чусовом (Пермский край) пропала женщина, которая пошла устраиваться на работу. Сейчас ее разыскивают волонтеры, сообщается в группе администрации Чусового в соцсети «ВКонтакте». Среди особых примет у женщины шрам над верхней губой. «Внимание. Устанавливается местонахождение. Гирина Наталья Николаевна, 47 лет. Г. Чусовой, Пермский край», — говорится в паблике. Гирина ушла из дома 17 февраля устраиваться на работу. С тех пор ничего не известно о ее местоположении. Приметы пропавшей: рост около 160 см, стройное телосложение, коротко стриженые волосы, покрашенные в бордовый, зеленые глаза, шрам над верхней губой. Была одета в вязаный коричневый берет, фиолетовую куртку с серыми вставками, черные болоньевые штаны и коричневые ботинка.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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