Свердловские силовики начали проверку из-за избиения ребенка женщиной. Видео

22 февраля 2023 в 00:20 Размер текста - 17 +

Женщина уронила ребенка и со всей силы пнула в живот Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Краснотурьинске полиция начала проверку после того, как в соцсетях появилось видео, на котором женщина роняет ребенка на землю и бьет ногой в живот. Об этом сообщил пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых. «Начальник территориального ОВД Сергей Калмыков взял ситуацию на личный контроль. Он поручил провести проверку сотрудникам подразделения ПДН», — цитирует Горелых telegram-канал «Патрульный участок». В настоящее время силовики устанавливают личности женщины и ребенка. Видео инцидента появилось в соцсетях вечером 21 февраля. На нем женщина хватает ребенка на руки, несет к подъезду дома, а затем роняет его на землю и пинает в живот. Все это происходило на глазах у мужчины, который после происшествия забрал малыша и занес в подъезд.

В Краснотурьинске полиция начала проверку после того, как в соцсетях появилось видео, на котором женщина роняет ребенка на землю и бьет ногой в живот. Об этом сообщил пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых. «Начальник территориального ОВД Сергей Калмыков взял ситуацию на личный контроль. Он поручил провести проверку сотрудникам подразделения ПДН», — цитирует Горелых telegram-канал «Патрульный участок». В настоящее время силовики устанавливают личности женщины и ребенка. Видео инцидента появилось в соцсетях вечером 21 февраля. На нем женщина хватает ребенка на руки, несет к подъезду дома, а затем роняет его на землю и пинает в живот. Все это происходило на глазах у мужчины, который после происшествия забрал малыша и занес в подъезд.