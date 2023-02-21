21 февраля 2023

Свердловские силовики начали проверку из-за избиения ребенка женщиной. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды города. Курган, ребенок, малыш, мама, мать и дитя, молодая мама
Женщина уронила ребенка и со всей силы пнула в живот Фото:

В Краснотурьинске полиция начала проверку после того, как в соцсетях появилось видео, на котором женщина роняет ребенка на землю и бьет ногой в живот. Об этом сообщил пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых.

«Начальник территориального ОВД Сергей Калмыков взял ситуацию на личный контроль. Он поручил провести проверку сотрудникам подразделения ПДН», — цитирует Горелых telegram-канал «Патрульный участок». В настоящее время силовики устанавливают личности женщины и ребенка.

Видео инцидента появилось в соцсетях вечером 21 февраля. На нем женщина хватает ребенка на руки, несет к подъезду дома, а затем роняет его на землю и пинает в живот. Все это происходило на глазах у мужчины, который после происшествия забрал малыша и занес в подъезд.

О важных для каждого свердловчанина событиях — в Telegram-канале «Екатское чтиво». Подпишитесь, жмите на ссылку.

В Краснотурьинске полиция начала проверку после того, как в соцсетях появилось видео, на котором женщина роняет ребенка на землю и бьет ногой в живот. Об этом сообщил пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых. «Начальник территориального ОВД Сергей Калмыков взял ситуацию на личный контроль. Он поручил провести проверку сотрудникам подразделения ПДН», — цитирует Горелых telegram-канал «Патрульный участок». В настоящее время силовики устанавливают личности женщины и ребенка. Видео инцидента появилось в соцсетях вечером 21 февраля. На нем женщина хватает ребенка на руки, несет к подъезду дома, а затем роняет его на землю и пинает в живот. Все это происходило на глазах у мужчины, который после происшествия забрал малыша и занес в подъезд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...