В ХМАО главы прокуратуры и СК заставили предприятие выплатить долг работникам

22 февраля 2023 в 11:48 Размер текста - 17 +

В ХМАО глава прокуратуры Ботвинкин и начальник СК Мокшин заставили предприятие выплатить долг Пресс-служба прокуратуры ХМАО В Ханты-Мансийске прошла встреча прокурора округа Евгения Ботвинкина и руководителя СУ СК по ХМАО Михаила Мокшина с работниками геологоразведочной компании «Горизонт», которым больше двух месяцев не платят зарплату. Руководители органов рассказали сотрудникам о принятых мерах. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе югорской прокуратуры. «Прокурор автономного округа Евгений Ботвинкин провел личный прием работников ООО „Горизонт“ по вопросу невыплаты заработной платы. Прием проведен с участием руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по ХМАО Михаила Мокшина», — сказано в сообщении прокуратуры. По итогам работы прокуратуры руководителю предприятия было внесено представление об устранении нарушений, генеральный директор привлечен к административной ответственности по статье за невыплату заработной платы. Также следственный комитет возбудил уголовное дело по статье за полную невыплату зарплаты свыше двух месяцев. «В результате принятых мер прокурорского реагирования долги по заработной плате погашены частично. Ситуация с погашением задолженности в полном объеме поставлена на контроль», — заключили в прокуратуре.

В Ханты-Мансийске прошла встреча прокурора округа Евгения Ботвинкина и руководителя СУ СК по ХМАО Михаила Мокшина с работниками геологоразведочной компании «Горизонт», которым больше двух месяцев не платят зарплату. Руководители органов рассказали сотрудникам о принятых мерах. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе югорской прокуратуры. «Прокурор автономного округа Евгений Ботвинкин провел личный прием работников ООО „Горизонт“ по вопросу невыплаты заработной платы. Прием проведен с участием руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по ХМАО Михаила Мокшина», — сказано в сообщении прокуратуры. По итогам работы прокуратуры руководителю предприятия было внесено представление об устранении нарушений, генеральный директор привлечен к административной ответственности по статье за невыплату заработной платы. Также следственный комитет возбудил уголовное дело по статье за полную невыплату зарплаты свыше двух месяцев. «В результате принятых мер прокурорского реагирования долги по заработной плате погашены частично. Ситуация с погашением задолженности в полном объеме поставлена на контроль», — заключили в прокуратуре.