Конгрессмен США заявила, что Байден целует Зеленского «в зад»

23 февраля 2023 в 08:19 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский и Джо Байден провели встречу в Киеве Фото: Официальный сайт президента Украины Президент США Джо Байден приехал в Киев, чтобы «поцеловать в зад» своего украинского коллегу Владимира Зеленского. Такое мнение высказала член Конгресса США Мэрджори Тейлор Грин. «Мой президент Трамп. Тем временем Байден целует Зеленского в зад и втягивает всех нас, брыкающихся и кричащих, в мировую войну», — написала Тейлор Грин в Twitter. Ранее американский президент неожиданно посетил столицу Украины, где провел встречу с Зеленским. В ходе переговоров Байден объявил о новом пакете военной помощи Киеву и анонсировал новые антироссийские санкции.

Президент США Джо Байден приехал в Киев, чтобы «поцеловать в зад» своего украинского коллегу Владимира Зеленского. Такое мнение высказала член Конгресса США Мэрджори Тейлор Грин. «Мой президент Трамп. Тем временем Байден целует Зеленского в зад и втягивает всех нас, брыкающихся и кричащих, в мировую войну», — написала Тейлор Грин в Twitter. Ранее американский президент неожиданно посетил столицу Украины, где провел встречу с Зеленским. В ходе переговоров Байден объявил о новом пакете военной помощи Киеву и анонсировал новые антироссийские санкции.