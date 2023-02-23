Конгрессмен США заявила, что Байден целует Зеленского «в зад»

Президент США Джо Байден приехал в Киев, чтобы «поцеловать в зад» своего украинского коллегу Владимира Зеленского. Такое мнение высказала член Конгресса США Мэрджори Тейлор Грин.
«Мой президент Трамп. Тем временем Байден целует Зеленского в зад и втягивает всех нас, брыкающихся и кричащих, в мировую войну», — написала Тейлор Грин в Twitter.
Ранее американский президент неожиданно посетил столицу Украины, где провел встречу с Зеленским. В ходе переговоров Байден объявил о новом пакете военной помощи Киеву и анонсировал новые антироссийские санкции.
URA.RU делает для вас больше, чем только новости на сайте. В telegram-канале мы отбираем лучшие материалы о России от прессы и спикеров со всего мира. Наши подписчики узнают мировые сенсации раньше всех. Присоединяйтесь!