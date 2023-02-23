Конгрессмен США заявила, что Байден целует Зеленского «в зад»

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Визит Джо Байдена на Украину. stock, зеленский владимир, stock, Джо Байден
Владимир Зеленский и Джо Байден провели встречу в Киеве Фото:

Президент США Джо Байден приехал в Киев, чтобы «поцеловать в зад» своего украинского коллегу Владимира Зеленского. Такое мнение высказала член Конгресса США Мэрджори Тейлор Грин.

«Мой президент Трамп. Тем временем Байден целует Зеленского в зад и втягивает всех нас, брыкающихся и кричащих, в мировую войну», — написала Тейлор Грин в Twitter.

Ранее американский президент неожиданно посетил столицу Украины, где провел встречу с Зеленским. В ходе переговоров Байден объявил о новом пакете военной помощи Киеву и анонсировал новые антироссийские санкции.

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Президент США Джо Байден приехал в Киев, чтобы «поцеловать в зад» своего украинского коллегу Владимира Зеленского. Такое мнение высказала член Конгресса США Мэрджори Тейлор Грин. «Мой президент Трамп. Тем временем Байден целует Зеленского в зад и втягивает всех нас, брыкающихся и кричащих, в мировую войну», — написала Тейлор Грин в Twitter. Ранее американский президент неожиданно посетил столицу Украины, где провел встречу с Зеленским. В ходе переговоров Байден объявил о новом пакете военной помощи Киеву и анонсировал новые антироссийские санкции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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