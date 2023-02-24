В Перми закрывают центральный каток

25 февраля 2023 в 15:40 Размер текста - 17 +

Каток у Театра-Театра закроют на время потепления Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Перми из-за потепления власти решили закрыть каток на эспланаде перед Театром-Театром. Об этом сообщили в министерстве физкультуры и спорта Пермского края. «В связи с погодными условиями 27 февраля, в понедельник, каток на площади перед Театром-Театром работать не будет», — сообщается на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте». Об открытии сообщат дополнительно. Синоптики ранее предупредили, что 27 февраля ожидается значительное потепление. В Перми днем температура воздуха может подняться до +1 градуса, сообщали в Пермском ЦГМС.

В Перми из-за потепления власти решили закрыть каток на эспланаде перед Театром-Театром. Об этом сообщили в министерстве физкультуры и спорта Пермского края. «В связи с погодными условиями 27 февраля, в понедельник, каток на площади перед Театром-Театром работать не будет», — сообщается на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте». Об открытии сообщат дополнительно. Синоптики ранее предупредили, что 27 февраля ожидается значительное потепление. В Перми днем температура воздуха может подняться до +1 градуса, сообщали в Пермском ЦГМС.