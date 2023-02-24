24 февраля 2023
23 февраля 2023

В Перми закрывают центральный каток

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство новогоднего ледяного городка. Пермь, каток у театр театр
Каток у Театра-Театра закроют на время потепления Фото:

В Перми из-за потепления власти решили закрыть каток на эспланаде перед Театром-Театром. Об этом сообщили в министерстве физкультуры и спорта Пермского края.

«В связи с погодными условиями 27 февраля, в понедельник, каток на площади перед Театром-Театром работать не будет», — сообщается на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте». Об открытии сообщат дополнительно.

Синоптики ранее предупредили, что 27 февраля ожидается значительное потепление. В Перми днем температура воздуха может подняться до +1 градуса, сообщали в Пермском ЦГМС.

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В Перми из-за потепления власти решили закрыть каток на эспланаде перед Театром-Театром. Об этом сообщили в министерстве физкультуры и спорта Пермского края. «В связи с погодными условиями 27 февраля, в понедельник, каток на площади перед Театром-Театром работать не будет», — сообщается на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте». Об открытии сообщат дополнительно. Синоптики ранее предупредили, что 27 февраля ожидается значительное потепление. В Перми днем температура воздуха может подняться до +1 градуса, сообщали в Пермском ЦГМС.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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