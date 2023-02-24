В Перми закрывают центральный каток

Каток у Театра-Театра закроют на время потепления
В Перми из-за потепления власти решили закрыть каток на эспланаде перед Театром-Театром. Об этом сообщили в министерстве физкультуры и спорта Пермского края.
«В связи с погодными условиями 27 февраля, в понедельник, каток на площади перед Театром-Театром работать не будет», — сообщается на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте». Об открытии сообщат дополнительно.
Синоптики ранее предупредили, что 27 февраля ожидается значительное потепление. В Перми днем температура воздуха может подняться до +1 градуса, сообщали в Пермском ЦГМС.
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