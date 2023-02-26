В Ханты-Мансийске полиция ограничила выезд из города грузовикам и автобусам

Ограничение ввели из-за метели и плохой видимости Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В Ханты-Мансийске из-за плохой погоды сотрудники полиции ограничили выезд из города грузовикам и автобусам в сторону Нягани. Информация об этом была опубликована в официальном telegram-канале ГИБДД ХМАО.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями ограничен выезд из города Ханты-Мансийск в сторону города Нягань для большегрузного и пассажироперевозящего транспорта. Просим отнестись с пониманием», — указано в сообщении.

Движение перекрыто на 11 километре автодороги, ведущей в сторону города Нягань. Сколько продлится ограничение, в сообщении не указано.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО на автодорогах ограничили скоростной режим из-за погоды. Из-за метели и плохой видимости скорость ограничена до 70 километров в час.