В Ханты-Мансийске полиция ограничила выезд из города грузовикам и автобусам

В Ханты-Мансийске из-за плохой погоды сотрудники полиции ограничили выезд из города грузовикам и автобусам в сторону Нягани. Информация об этом была опубликована в официальном telegram-канале ГИБДД ХМАО.
«В связи с неблагоприятными погодными условиями ограничен выезд из города Ханты-Мансийск в сторону города Нягань для большегрузного и пассажироперевозящего транспорта. Просим отнестись с пониманием», — указано в сообщении.
Движение перекрыто на 11 километре автодороги, ведущей в сторону города Нягань. Сколько продлится ограничение, в сообщении не указано.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО на автодорогах ограничили скоростной режим из-за погоды. Из-за метели и плохой видимости скорость ограничена до 70 километров в час.
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