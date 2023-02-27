В Екатеринбурге из-за коммунальной аварии образовалась пробка

В Екатеринбурге коммунальная авария спровоцировала пробку Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге из-за коммунальной аварии на 10-м километре дублера Сибирского тракта образовалась автомобильная пробка. Об этом рассказали читатели URA.RU.

«Дублер Сибирского тракта встал в огромную пробку. Затор начинается от Малышевского моста. Все друг другу сигналят. Какой-то транспортный коллапс средь бела дня», — делятся собеседники агентства.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в Екатеринбургскую теплосетевую компанию (ЕТК). Там заявили, что в данном месте обнаружен свищ на надземной теплотрассе. «Повреждение локализовали. На месте работает ремонтная бригада. Ориентировочно работы по замене участка изношенной трубы закончатся к двум часам ночи. В любом случае, к утру все работы будут окончены», — отметили URA.RU в пресс-службе ЕТК.

Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге затопило улицу Индустрии. Коммунальная авария произошла на отрезке от проспекта Космонавтов до улицы Новаторов.