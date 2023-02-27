Песков раскрыл, почему на данном этапе невозможно прекращение СВО

Прекращение специальной военной операции в настоящий момент невозможно из-за позиции властей Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Положение дел, которое сейчас есть, прежде всего, конечно, в Киеве, пока не дает нам возможности рассчитывать на то, что появится обстановка для обсуждения нюансов. Поэтому СВО продолжается до достижения цели», — рассказал Дмитрий Песков в интервью «Известиям».
Ранее URA.RU рассказало, что президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Украину заключить мир с Россией. По его мнению, в настоящее время складывается подходящий момент для этого.
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