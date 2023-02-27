27 февраля 2023

Песков раскрыл, почему на данном этапе невозможно прекращение СВО

Песков: положение дел в Киеве не дает возможности для прекращения СВО
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий
Дмитрий Песков заявил, что прекращение СВО в настоящий момент невозможно Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Прекращение специальной военной операции в настоящий момент невозможно из-за позиции властей Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Положение дел, которое сейчас есть, прежде всего, конечно, в Киеве, пока не дает нам возможности рассчитывать на то, что появится обстановка для обсуждения нюансов. Поэтому СВО продолжается до достижения цели», — рассказал Дмитрий Песков в интервью «Известиям».

Ранее URA.RU рассказало, что президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Украину заключить мир с Россией. По его мнению, в настоящее время складывается подходящий момент для этого.

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Прекращение специальной военной операции в настоящий момент невозможно из-за позиции властей Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Положение дел, которое сейчас есть, прежде всего, конечно, в Киеве, пока не дает нам возможности рассчитывать на то, что появится обстановка для обсуждения нюансов. Поэтому СВО продолжается до достижения цели», — рассказал Дмитрий Песков в интервью «Известиям». Ранее URA.RU рассказало, что президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Украину заключить мир с Россией. По его мнению, в настоящее время складывается подходящий момент для этого.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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