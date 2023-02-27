Песков раскрыл, почему на данном этапе невозможно прекращение СВО

Песков: положение дел в Киеве не дает возможности для прекращения СВО

28 февраля 2023 в 03:21 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков заявил, что прекращение СВО в настоящий момент невозможно Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Прекращение специальной военной операции в настоящий момент невозможно из-за позиции властей Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Положение дел, которое сейчас есть, прежде всего, конечно, в Киеве, пока не дает нам возможности рассчитывать на то, что появится обстановка для обсуждения нюансов. Поэтому СВО продолжается до достижения цели», — рассказал Дмитрий Песков в интервью «Известиям». Ранее URA.RU рассказало, что президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Украину заключить мир с Россией. По его мнению, в настоящее время складывается подходящий момент для этого.

Прекращение специальной военной операции в настоящий момент невозможно из-за позиции властей Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Положение дел, которое сейчас есть, прежде всего, конечно, в Киеве, пока не дает нам возможности рассчитывать на то, что появится обстановка для обсуждения нюансов. Поэтому СВО продолжается до достижения цели», — рассказал Дмитрий Песков в интервью «Известиям». Ранее URA.RU рассказало, что президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Украину заключить мир с Россией. По его мнению, в настоящее время складывается подходящий момент для этого.