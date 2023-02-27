Лукашенко заявил об уникальном моменте для заключения мира между РФ и Украиной

28 февраля 2023 в 00:40 Размер текста - 17 +

Александр Лукашенко заявил, что сейчас Украина имеет уникальный шанс заключить мир с РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Пока экономика России не перешла на военные рельсы, а РФ готова к мирным инициативам, у Украины есть уникальный шанс на завершение конфликта. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. «Россия готова сегодня делать шаги к мирному урегулированию. Она с первых дней это делала: два раунда переговоров прошли по мирному урегулированию в Беларуси, потом они (участники переговоров — прим URA.RU) уехали в Стамбул, потом вообще отказались, хотя на столе лежал план урегулирования. Я считаю, что Запад и американцы подтолкнули Киев к тому, чтобы не вести никаких переговоров. Россия с первого дня предложила переговоры. Мы были участниками этого процесса, мы организовывали это, видели», — сообщил Александр Лукашенко в интервью китайским СМИ. Он подчеркнул, что главной целью президента РФ Владимира Путина является полная безопасность России. С территории Украины не должна исходить угроза и агрессия, считает политик. Ранее, в интервью «Царьград» политолог Юрий Светов обозначил три главных утверждения Владимира Путина, озвученных в послании Федеральному Собранию РФ. Россия силой пытается остановить конфликт, цели спецоперации достигаются последовательно, и чем более дальнобойные орудия Запад будет поставлять Киеву, тем дальше будут отодвигаться границы Украины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пока экономика России не перешла на военные рельсы, а РФ готова к мирным инициативам, у Украины есть уникальный шанс на завершение конфликта. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. «Россия готова сегодня делать шаги к мирному урегулированию. Она с первых дней это делала: два раунда переговоров прошли по мирному урегулированию в Беларуси, потом они (участники переговоров — прим URA.RU) уехали в Стамбул, потом вообще отказались, хотя на столе лежал план урегулирования. Я считаю, что Запад и американцы подтолкнули Киев к тому, чтобы не вести никаких переговоров. Россия с первого дня предложила переговоры. Мы были участниками этого процесса, мы организовывали это, видели», — сообщил Александр Лукашенко в интервью китайским СМИ. Он подчеркнул, что главной целью президента РФ Владимира Путина является полная безопасность России. С территории Украины не должна исходить угроза и агрессия, считает политик. Ранее, в интервью «Царьград» политолог Юрий Светов обозначил три главных утверждения Владимира Путина, озвученных в послании Федеральному Собранию РФ. Россия силой пытается остановить конфликт, цели спецоперации достигаются последовательно, и чем более дальнобойные орудия Запад будет поставлять Киеву, тем дальше будут отодвигаться границы Украины.