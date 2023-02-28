В Перми симфонический оркестр исполнит саундтреки к лучшим фильмам современности

В Перми Imperial Orchestra представит свое симфоническое шоу, на котором исполнит музыку Ханса Циммера — композитора, написавшего саундтреки к самым популярным фильмам современности. Живое исполнение творчества обладателя премий «Оскар», «Грэмми» и «Золотой глобус» пермякам презентуют 120 музыкантов оркестра из Санкт-Петербурга.
«Шоу Zimmer’s Universe — это невероятный взрыв энергии, света и музыки в исполнении большого симфонического оркестра Imperial Orchestra, хора, органа и виртуозных солистов. Шоу саундтреков — это уникальный шанс погрузиться в атмосферу любимых фильмов и вновь пережить незабываемые эмоции», — говорится в анонсе сервиса «Яндекс. Афиша».
На концерте прозвучит музыка из фильмов «Дюна», «Интерстеллар», «Перл Харбор», «Король Лев», «Пираты карибского моря» и других. Шоу состоится в УДС «Молот» 26 мая.
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