28 февраля 2023

В Перми симфонический оркестр исполнит саундтреки к лучшим фильмам современности

Imperial Orchestra выступит в Перми с концертом музыки Ханса Циммера
© Служба новостей «URA.RU»
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Прессуха к открытию сезона в филармонии. Лисс, Колотурский, Мацуев. Екатеринбург, филармония, контрабас, сцена
Музыканты готовятся к гастролям (архивное фото) Фото:

В Перми Imperial Orchestra представит свое симфоническое шоу, на котором исполнит музыку Ханса Циммера — композитора, написавшего саундтреки к самым популярным фильмам современности. Живое исполнение творчества обладателя премий «Оскар», «Грэмми» и «Золотой глобус» пермякам презентуют 120 музыкантов оркестра из Санкт-Петербурга.

«Шоу Zimmer’s Universe — это невероятный взрыв энергии, света и музыки в исполнении большого симфонического оркестра Imperial Orchestra, хора, органа и виртуозных солистов. Шоу саундтреков — это уникальный шанс погрузиться в атмосферу любимых фильмов и вновь пережить незабываемые эмоции», — говорится в анонсе сервиса «Яндекс. Афиша».

На концерте прозвучит музыка из фильмов «Дюна», «Интерстеллар», «Перл Харбор», «Король Лев», «Пираты карибского моря» и других. Шоу состоится в УДС «Молот» 26 мая.

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В Перми Imperial Orchestra представит свое симфоническое шоу, на котором исполнит музыку Ханса Циммера — композитора, написавшего саундтреки к самым популярным фильмам современности. Живое исполнение творчества обладателя премий «Оскар», «Грэмми» и «Золотой глобус» пермякам презентуют 120 музыкантов оркестра из Санкт-Петербурга. «Шоу Zimmer’s Universe — это невероятный взрыв энергии, света и музыки в исполнении большого симфонического оркестра Imperial Orchestra, хора, органа и виртуозных солистов. Шоу саундтреков — это уникальный шанс погрузиться в атмосферу любимых фильмов и вновь пережить незабываемые эмоции», — говорится в анонсе сервиса «Яндекс. Афиша». На концерте прозвучит музыка из фильмов «Дюна», «Интерстеллар», «Перл Харбор», «Король Лев», «Пираты карибского моря» и других. Шоу состоится в УДС «Молот» 26 мая.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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