Движение трамваев на северо-западе Челябинска закрыто из-за ДТП

На северо-западе Челябинска вагон трамвая сошел с рельсов. Движение трамваев в сторону улицы Чичерина закрыто.
«Закрыто движение трамваев на Чичерина по причине схода вагона на перегоне Солнечная-Молдавская. Движение организовано до Ворошилова», — сообщается в паблике «Челябинский транспорт» в соцсети «ВКонтакте».
Подробности дорожно-транспортного происшествия не уточняются. Движения обещают открыть после устранения последствий аварии.
В середине февраля в Челябинске рядом с остановкой Правдухина по улице Горького карета скорой помощи попала в ДТП с трамваем. Из-за этого движение трамваев также было остановлено.
Обновление от 10:05. Движение трамваев восстановлено.
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