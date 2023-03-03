03 марта 2023

Движение трамваев на северо-западе Челябинска закрыто из-за ДТП

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Челябинск, дорожное движение, трамвай, автотранспорт
Вагон трамвая сошел с рельсов в Челябинске Фото:

На северо-западе Челябинска вагон трамвая сошел с рельсов. Движение трамваев в сторону улицы Чичерина закрыто.

«Закрыто движение трамваев на Чичерина по причине схода вагона на перегоне Солнечная-Молдавская. Движение организовано до Ворошилова», — сообщается в паблике «Челябинский транспорт» в соцсети «ВКонтакте».

Подробности дорожно-транспортного происшествия не уточняются. Движения обещают открыть после устранения последствий аварии.

В середине февраля в Челябинске рядом с остановкой Правдухина по улице Горького карета скорой помощи попала в ДТП с трамваем. Из-за этого движение трамваев также было остановлено.

Обновление от 10:05. Движение трамваев восстановлено.

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На северо-западе Челябинска вагон трамвая сошел с рельсов. Движение трамваев в сторону улицы Чичерина закрыто. «Закрыто движение трамваев на Чичерина по причине схода вагона на перегоне Солнечная-Молдавская. Движение организовано до Ворошилова», — сообщается в паблике «Челябинский транспорт» в соцсети «ВКонтакте». Подробности дорожно-транспортного происшествия не уточняются. Движения обещают открыть после устранения последствий аварии. В середине февраля в Челябинске рядом с остановкой Правдухина по улице Горького карета скорой помощи попала в ДТП с трамваем. Из-за этого движение трамваев также было остановлено. Обновление от 10:05. Движение трамваев восстановлено.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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