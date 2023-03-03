Движение трамваев на северо-западе Челябинска закрыто из-за ДТП

04 марта 2023 в 09:15 Размер текста - 17 +

Вагон трамвая сошел с рельсов в Челябинске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На северо-западе Челябинска вагон трамвая сошел с рельсов. Движение трамваев в сторону улицы Чичерина закрыто. «Закрыто движение трамваев на Чичерина по причине схода вагона на перегоне Солнечная-Молдавская. Движение организовано до Ворошилова», — сообщается в паблике «Челябинский транспорт» в соцсети «ВКонтакте». Подробности дорожно-транспортного происшествия не уточняются. Движения обещают открыть после устранения последствий аварии. В середине февраля в Челябинске рядом с остановкой Правдухина по улице Горького карета скорой помощи попала в ДТП с трамваем. Из-за этого движение трамваев также было остановлено. Обновление от 10:05. Движение трамваев восстановлено.

На северо-западе Челябинска вагон трамвая сошел с рельсов. Движение трамваев в сторону улицы Чичерина закрыто. «Закрыто движение трамваев на Чичерина по причине схода вагона на перегоне Солнечная-Молдавская. Движение организовано до Ворошилова», — сообщается в паблике «Челябинский транспорт» в соцсети «ВКонтакте». Подробности дорожно-транспортного происшествия не уточняются. Движения обещают открыть после устранения последствий аварии. В середине февраля в Челябинске рядом с остановкой Правдухина по улице Горького карета скорой помощи попала в ДТП с трамваем. Из-за этого движение трамваев также было остановлено. Обновление от 10:05. Движение трамваев восстановлено.