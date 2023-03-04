112: у фигуриста Костомарова начала синеть рука

05 марта 2023 в 12:10 Размер текста - 17 +

У Костомарова появились признаки появления сепсиса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Проблемы со здоровьем у Романа Костомарова У фигуриста Романа Костомарова начала синеть рука, что может говорить о подозрении на повторное возникновение сепсиса. Об этом сообщает telegram-канал «112». «Есть подозрение, что у олимпийского чемпиона Костомарова снова начался сепсис», — передает telegram-канал. Там добавили, что у спортсмена начала синеть рука. Также сообщается, что фигурист начинает приходить в себя и в ближайшее время с ним будет работать психолог. Ранее Роман Костомаров попал в реанимацию. В начале января у него диагностировали пневмонию, которая дала осложнения. У Костомарова началась гангрена, спортсмен пережил несколько операций по ампутации отмерших тканей на конечностях. Стало известно, что фигурист стал выходить из медикаментозной комы. К нему вернулась способность двигаться.

У фигуриста Романа Костомарова начала синеть рука, что может говорить о подозрении на повторное возникновение сепсиса. Об этом сообщает telegram-канал «112». «Есть подозрение, что у олимпийского чемпиона Костомарова снова начался сепсис», — передает telegram-канал. Там добавили, что у спортсмена начала синеть рука. Также сообщается, что фигурист начинает приходить в себя и в ближайшее время с ним будет работать психолог. Ранее Роман Костомаров попал в реанимацию. В начале января у него диагностировали пневмонию, которая дала осложнения. У Костомарова началась гангрена, спортсмен пережил несколько операций по ампутации отмерших тканей на конечностях. Стало известно, что фигурист стал выходить из медикаментозной комы. К нему вернулась способность двигаться.