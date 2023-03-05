Синоптики предрекают пермякам мощные снегопады

06 марта 2023 в 10:35 Размер текста - 17 +

Дорожникам предстоит сложная неделя Фото: Сергей Русанов © URA.RU Предстоящая неделя в Пермском крае будет снежной. Количество осадков будет в два-три раза выше нормы, прогнозируют синоптики. «За неделю сумма осадков в Пермском крае будет в два-три раза больше нормы. Средняя температура воздуха будет выше нормы на северо-западе на 2 градуса, в центральных районах на 3-4 градуса, а на юге и востоке на 4-5 градусов», — сообщается на сайте ГИС Центра ПГНИУ. В telegram-канале центра отмечается, что утром 6 марта в регионе зафиксированы новые максимумы высоты снежного покрова с начала зимы. В Бисере он достиг 98 см, в Губахе 89 см, в Чердыни 77 см, а в Перми 65 см. Метеорологи считают, что утром в четверг в Перми высота покрова достигнет 70 см.

Предстоящая неделя в Пермском крае будет снежной. Количество осадков будет в два-три раза выше нормы, прогнозируют синоптики. «За неделю сумма осадков в Пермском крае будет в два-три раза больше нормы. Средняя температура воздуха будет выше нормы на северо-западе на 2 градуса, в центральных районах на 3-4 градуса, а на юге и востоке на 4-5 градусов», — сообщается на сайте ГИС Центра ПГНИУ. В telegram-канале центра отмечается, что утром 6 марта в регионе зафиксированы новые максимумы высоты снежного покрова с начала зимы. В Бисере он достиг 98 см, в Губахе 89 см, в Чердыни 77 см, а в Перми 65 см. Метеорологи считают, что утром в четверг в Перми высота покрова достигнет 70 см.