05 марта 2023
04 марта 2023

Синоптики предрекают пермякам мощные снегопады

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад в городе. Пермь, снегопад, тротуар в снегу, сугробы в городе, зима в городе, убока снега
Дорожникам предстоит сложная неделя Фото:

Предстоящая неделя в Пермском крае будет снежной. Количество осадков будет в два-три раза выше нормы, прогнозируют синоптики.

«За неделю сумма осадков в Пермском крае будет в два-три раза больше нормы. Средняя температура воздуха будет выше нормы на северо-западе на 2 градуса, в центральных районах на 3-4 градуса, а на юге и востоке на 4-5 градусов», — сообщается на сайте ГИС Центра ПГНИУ.

В telegram-канале центра отмечается, что утром 6 марта в регионе зафиксированы новые максимумы высоты снежного покрова с начала зимы. В Бисере он достиг 98 см, в Губахе 89 см, в Чердыни 77 см, а в Перми 65 см. Метеорологи считают, что утром в четверг в Перми высота покрова достигнет 70 см.

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Предстоящая неделя в Пермском крае будет снежной. Количество осадков будет в два-три раза выше нормы, прогнозируют синоптики. «За неделю сумма осадков в Пермском крае будет в два-три раза больше нормы. Средняя температура воздуха будет выше нормы на северо-западе на 2 градуса, в центральных районах на 3-4 градуса, а на юге и востоке на 4-5 градусов», — сообщается на сайте ГИС Центра ПГНИУ. В telegram-канале центра отмечается, что утром 6 марта в регионе зафиксированы новые максимумы высоты снежного покрова с начала зимы. В Бисере он достиг 98 см, в Губахе 89 см, в Чердыни 77 см, а в Перми 65 см. Метеорологи считают, что утром в четверг в Перми высота покрова достигнет 70 см.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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