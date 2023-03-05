В Челябинской области заработал новый вид ипотеки

Власти спрогнозировали спрос на промышленную ипотеку в регионе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области запустили новый вид ипотеки, предназначенный для промышленников. Как сообщили в пресс-службе регионального минпрома, средства будут выдавать по двум направлениям.

«В области запустили региональную программу льготного заемного финансирования „Промышленная ипотека“. Предусмотрено, что средства будут выдаваться по двум направлениям», — отметили в пресс-службе со ссылкой на директора фонда развития промышленности региона Сергея Казакова.

Деньги можно получить на строительство и реконструкцию зданий, чтобы модернизировать, перевооружить или создать новые производства. Сумма финансирования составит 10-50 млн рублей под 3-5% годовых. Максимальный срок кредита составит семь лет. Условие состоит в том, что заявитель должен вложить не менее 20% стоимости проекта.

Другим направлением помощи станут финпотребности для покупки в собственность готовой промплощадки. Диапазон предоставляемого финансирования здесь тот же, но стоимость кредита будет зависеть от ключевой ставки Банка России на момент рассмотрения заявки. Срок займа будет тем же, но заявителю придется вложить 50% собственных средств.

Региональные власти прогнозируют спрос на промышленную ипотеку. По данным минпрома, предоставленные меры поддержки ранее уже позволили перестроиться на выпуск новой продукции компании «Модерн Глас». Льготный заем в сумме 1,6 млрд рублей позволил запустить новую линию по производству двенадцатиметровых стекол. Дополнительные средства потребуются на новый проект. В настоящее время компания планирует открытие в Челябинске нового завода по производству ионного химически упрочненного стекла. Продукция будет востребована среди предприятий и производств различных отраслей.

О запуске промышленной ипотеки губернатор региона Алексей Текслер объявил 3 марта в ходе заседания участников Союза промышленников и предпринимателей области. Одной из главных задач бизнеса глава региона назвал своевременное выполнение гособоронзаказа.