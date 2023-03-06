В Челябинске осудили экс-силовика, спасшего пьяного руководителя МКУ от штрафа

Бывшего инспектора ДПС осудили на пять лет условно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске осудили на пять лет условно бывшего сотрудника ГИБДД, который за деньги помог экс-руководителю МКУ «Городская среда» Сергею Любимову, находящемся в настоящее время в СИЗО по другому уголовному делу, избежать штрафа и лишения водительских прав за пьяное ДТП. Об этом URA.RU сообщили источник в суде.

«Суд признал бывшего полицейского виновным в получении взятки. Его приговорили к пяти годам лишения свободы и штрафу в 400 тысяч рублей. Но на основании ст. 73 УК РФ наказание назначено условно с испытательным сроком в четыре года», — сообщил источник.

По его словам, гособвинение будет обжаловать приговор. Прокурор просил суд отправить бывшего силовика за решетку. По мнению обвинителя, решение об условном наказании было чересчур мягким.

По данным URA.RU, взятку в размере 100 тысяч экс-силовику в 2020 году передала жена Любимова. За эти деньги инспектор скрыл факт ДТП и не стал заполнять протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 12.8 КоАП РФ («Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния»). Максимальная санкция данной статьи подразумевает штраф размером в 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет.

URA.RU связалось с пресс-службой ГУ МВД по региону. Там сообщили, что управлением собственной безопасности ГУ МВД России по региону была проведена служебная проверка, после чего материалы направлены в следственные органы. В сентябре прошлого года сотрудник был уволен из органов внутренних дел.