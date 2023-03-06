Челябинский губернатор встретился с послом Ирана

07 марта 2023 в 12:59 Размер текста - 17 +

Стороны обсудили ряд вопросов, касающихся повышению торгового сотрудничества Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел встречу с послом Исламской Республики Иран в РФ Каземом Джалали. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, на встрече обсуждались вопросы повышения уровня сотрудничества. «Наша область приграничная и активно развивает внешнеэкономические связи. Товарооборот с Ираном увеличился в четыре раза по сравнению с прошлым годом, необходимо наращивать объемы, тем более все возможности для этого есть», — приводит слова губернатора пресс-служба правительства области. По словам Текслера, в настоящее время готово соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве. Скорее всего при следующем визите оно будет подписано. Посол Казем Джалали также отметил выросший объем перевозимого груза между партнерами. Ведется плодотворная работа по его дальнейшему увеличению. Во время своей поездки в Иран в мае 2022 года Текслер предложил открыть в Челябинске торговый дом этой страны. Данное решение, по его мнению, повысит торговый оборот между Челябинской областью и исламской республикой. Челябинские промышленники также готовы поставлять свою продукцию в торговые дома Ирана.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел встречу с послом Исламской Республики Иран в РФ Каземом Джалали. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, на встрече обсуждались вопросы повышения уровня сотрудничества. «Наша область приграничная и активно развивает внешнеэкономические связи. Товарооборот с Ираном увеличился в четыре раза по сравнению с прошлым годом, необходимо наращивать объемы, тем более все возможности для этого есть», — приводит слова губернатора пресс-служба правительства области. По словам Текслера, в настоящее время готово соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве. Скорее всего при следующем визите оно будет подписано. Посол Казем Джалали также отметил выросший объем перевозимого груза между партнерами. Ведется плодотворная работа по его дальнейшему увеличению. Во время своей поездки в Иран в мае 2022 года Текслер предложил открыть в Челябинске торговый дом этой страны. Данное решение, по его мнению, повысит торговый оборот между Челябинской областью и исламской республикой. Челябинские промышленники также готовы поставлять свою продукцию в торговые дома Ирана.