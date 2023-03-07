В Екатеринбурге выступит Александр Олешко и Ленинградский концертный оркестр

Олешко будет вести концерт и петь песни Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Музыканты из Санкт-Петербурга попросили звезду шоу пародий «Большая разница» Александра Олешко удивить екатеринбуржцев своим выступлением. На гастроли в столицу области приехал эстрадно-симфонический оркестр им. А. С. Бадхена и композитор Андрей Косинский, чтобы горожане смогли услышать популярные российские и зарубежные песни, а также музыку из советских фильмов, и осознать глубину русской души. На репетиции побывал корреспондент URA.RU.

«Меня призвал Косинский под свои творческие знамена, мы записали много песен, и вот сейчас у меня знакомство с таким замечательным оркестром, который продолжает традиции, заложенные много лет назад. Бадхен создал оркестр задолго до моего рождения, а я сегодня веду такой концерт. Вот что значит традиция», — заявил заслуженный артист России Александр Олешко.

Он отметил, что екатеринбуржцы смогут отдохнуть душой и идентифицировать себя как русские при прослушивании советских песен. «Если человек отдыхает душой и улыбается, когда слышит эту музыку, то это код „свой-чужой“. Если ты знаешь эту музыку и фразы из этих фильмов, значит тебе есть о чем поговорить и помолчать», — заявил Олешко. Концерт Олешко и питерского оркестра пройдет 7 марта в Свердловской филармонии.

Как пояснил композитор Андрей Косинский, фестиваль «Музыка верит в лучшее. К 100-летию со дня рождения дирижера А. С. Бадхена», который он возглавляет, отправился в тур по городам России, чтобы напомнить россиянам, кто они есть. Екатеринбург стал вторым городом в списке гастролей. Завершится фестиваль 24 мая в Санкт-Петербурге на сцене Дворца искусств Ленинградской области.