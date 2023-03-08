Тюменским водителям гарантируют отсрочку от мобилизации и зарплату 140 тысяч рублей

Тюменским водителям предоставят отсрочку от мобилизации за междугородние перевозки по России. Также сотрудникам гарантируют зарплату до 140 тысяч рублей. Вакансия размещена на площадке по поиску работы hh.ru.
«Вакансия: водитель-экспедитор категории СЕ. Мы предлагаем: бронирование по воинскому учету (отсрочка от мобилизации), оплата от 7 руб/км, оплата простоев. Зарплата от 90 до 140 тысяч рублей», — сообщается в вакансии.
Работодатель рассмотрит кандидатов с водительским стажем от года по категории Е. Однако отмечается, что тюменцы без опыта смогут трудоустроиться, пройдя стажировку в компании. Сотрудникам оплатят расходы на дорогу к месту работы и обратно, а также доплатят за экономию топлива.
Частичная мобилизация прошла в России с 21 сентября по 28 октября. Для поддержания экономики от нее освободили 830 тысяч человек. Ранее генерал Болдырев заявил, что в России не планируется вторая волна мобилизации.
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