08 марта 2023
07 марта 2023
06 марта 2023

Тюменским водителям гарантируют отсрочку от мобилизации и зарплату 140 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Работодатель рассмотрит кандидатов с водительским стажем от года Фото:
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Мобилизация в России

Тюменским водителям предоставят отсрочку от мобилизации за междугородние перевозки по России. Также сотрудникам гарантируют зарплату до 140 тысяч рублей. Вакансия размещена на площадке по поиску работы hh.ru.

«Вакансия: водитель-экспедитор категории СЕ. Мы предлагаем: бронирование по воинскому учету (отсрочка от мобилизации), оплата от 7 руб/км, оплата простоев. Зарплата от 90 до 140 тысяч рублей», — сообщается в вакансии.

Работодатель рассмотрит кандидатов с водительским стажем от года по категории Е. Однако отмечается, что тюменцы без опыта смогут трудоустроиться, пройдя стажировку в компании. Сотрудникам оплатят расходы на дорогу к месту работы и обратно, а также доплатят за экономию топлива.

Частичная мобилизация прошла в России с 21 сентября по 28 октября. Для поддержания экономики от нее освободили 830 тысяч человек. Ранее генерал Болдырев заявил, что в России не планируется вторая волна мобилизации.

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Тюменским водителям предоставят отсрочку от мобилизации за междугородние перевозки по России. Также сотрудникам гарантируют зарплату до 140 тысяч рублей. Вакансия размещена на площадке по поиску работы hh.ru. «Вакансия: водитель-экспедитор категории СЕ. Мы предлагаем: бронирование по воинскому учету (отсрочка от мобилизации), оплата от 7 руб/км, оплата простоев. Зарплата от 90 до 140 тысяч рублей», — сообщается в вакансии. Работодатель рассмотрит кандидатов с водительским стажем от года по категории Е. Однако отмечается, что тюменцы без опыта смогут трудоустроиться, пройдя стажировку в компании. Сотрудникам оплатят расходы на дорогу к месту работы и обратно, а также доплатят за экономию топлива. Частичная мобилизация прошла в России с 21 сентября по 28 октября. Для поддержания экономики от нее освободили 830 тысяч человек. Ранее генерал Болдырев заявил, что в России не планируется вторая волна мобилизации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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