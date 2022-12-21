Шойгу: от мобилизации в России освобождены около миллиона человек

Сергей Шойгу раскрыл количество россиян, освобожденных от мобилизации
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
От частичной мобилизации в России были освобождены 830 тысяч человек. Это было сделано для поддержания экономики. С таким заявлением выступил министр обороны России Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны в Москве.
«В рамках частичной мобилизации от призыва были освобождены 830 тысяч человек для поддержания экономики», — сказал Шойгу. Трансляция его выступления велась в telegram-канале «ТАСС LIVE».
Все главные новости о спецоперации и не только - в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!