Шойгу: от мобилизации в России освобождены около миллиона человек

Шойгу: от частичной мобилизации в России освобождены 830 тысяч человек
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Памятные мероприятия в Пскове ко дню 20-ти летия подвига 6 роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка. Псков, шойгу сергей
Сергей Шойгу раскрыл количество россиян, освобожденных от мобилизации Фото:
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От частичной мобилизации в России были освобождены 830 тысяч человек. Это было сделано для поддержания экономики. С таким заявлением выступил министр обороны России Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны в Москве.

«В рамках частичной мобилизации от призыва были освобождены 830 тысяч человек для поддержания экономики», — сказал Шойгу. Трансляция его выступления велась в telegram-канале «ТАСС LIVE».

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От частичной мобилизации в России были освобождены 830 тысяч человек. Это было сделано для поддержания экономики. С таким заявлением выступил министр обороны России Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны в Москве. «В рамках частичной мобилизации от призыва были освобождены 830 тысяч человек для поддержания экономики», — сказал Шойгу. Трансляция его выступления велась в telegram-канале «ТАСС LIVE».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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