В Екатеринбурге создали куклу блогера Хасбика в полный рост. Фото

09 марта 2023 в 17:22 Размер текста - 17 +

Рост Хасбика составляет 93 сантиметра — именно такого размера продается кукла Фото с личной страницы Хасбуллы Магомедова В Екатеринбурге выставили на продажу ростовую куклу блогера Хасбуллы Магомедова, более известного как Хасбик. Продавец заявляет, что картонная копия выполнена в натуральную величину, то есть товар имеет длину 93 сантиметра. Объявление появилось на сайте Avito. «Ростовая фигура Хасбик в натуральную величину, 1:1. Напечатан на пластике. Отлично подойдет для подарка», — сообщает автор объявления. Также он уточняет, что готов отправить товар через «Авито Доставку» за 150 рублей. Самого Хасбика продают за 1500 рублей. Девятнадцатилетний Хасбулла Магомедов из Дагестана прославился благодаря ролику из соцсети TikTok, на котором он произнес вирусную фразу «Клубника бомба, честно говоря». Хасбик страдает от генетического заболевания — недостатка гормона роста, из-за которого он выглядит как пятилетний ребенок. Ранее стало известно, что Хасбик подписал пятилетний контракт с UFC. Фото: сайт Avito

В Екатеринбурге выставили на продажу ростовую куклу блогера Хасбуллы Магомедова, более известного как Хасбик. Продавец заявляет, что картонная копия выполнена в натуральную величину, то есть товар имеет длину 93 сантиметра. Объявление появилось на сайте Avito. «Ростовая фигура Хасбик в натуральную величину, 1:1. Напечатан на пластике. Отлично подойдет для подарка», — сообщает автор объявления. Также он уточняет, что готов отправить товар через «Авито Доставку» за 150 рублей. Самого Хасбика продают за 1500 рублей. Девятнадцатилетний Хасбулла Магомедов из Дагестана прославился благодаря ролику из соцсети TikTok, на котором он произнес вирусную фразу «Клубника бомба, честно говоря». Хасбик страдает от генетического заболевания — недостатка гормона роста, из-за которого он выглядит как пятилетний ребенок. Ранее стало известно, что Хасбик подписал пятилетний контракт с UFC.