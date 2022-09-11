11 сентября 2022

Блогер Хасбик подписал пятилетний контракт с UFC

ТАСС: блогер Хасбик подписал пятилетний контракт с UFC
© Служба новостей «URA.RU»
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Хасбулла Магомедов подписал контракт с UFC на пять лет

Блогер Хасбулла Магомедов, более известный как Хасбик, подписал пятилетний контракт с спортивной организацией Ultimate Fighting Championship. Об этом сообщает источник ТАСС.

«Хасбулла подписал пятилетний контракт с UFC. Он подразумевает посещение турниров, пиар- и медиавзаимодействие», — рассказал источник агентства. Уточняется, что сумма контракта является «достаточно внушительной».

Девятнадцатилетний Хасбулла Магомедов из Дагестана стал популярен благодаря ролику, распространившемуся в социальной сети TikTok, на котором он произнес вирусную фразу «Клубника бомба, честно говоря», передает телеканал 360. Хасбик страдает генетического заболевания недостатка гормона роста, из-за которого он выглядит как пятилетний ребенок, дополняет «Царьград». Накануне Хасбик вызывал на бой ирландского бойца UFC Конора Макгрегора, пишет Sport24.

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Блогер Хасбулла Магомедов, более известный как Хасбик, подписал пятилетний контракт с спортивной организацией Ultimate Fighting Championship. Об этом сообщает источник ТАСС. «Хасбулла подписал пятилетний контракт с UFC. Он подразумевает посещение турниров, пиар- и медиавзаимодействие», — рассказал источник агентства. Уточняется, что сумма контракта является «достаточно внушительной». Девятнадцатилетний Хасбулла Магомедов из Дагестана стал популярен благодаря ролику, распространившемуся в социальной сети TikTok, на котором он произнес вирусную фразу «Клубника бомба, честно говоря», передает телеканал 360. Хасбик страдает генетического заболевания недостатка гормона роста, из-за которого он выглядит как пятилетний ребенок, дополняет «Царьград». Накануне Хасбик вызывал на бой ирландского бойца UFC Конора Макгрегора, пишет Sport24.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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