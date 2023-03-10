В Екатеринбурге закусочная «У Аро» возобновляет работу после массового отравления

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Закусочная У Аро на улице Декабристов. Екатеринбург , закусочная у аро
Работать закусочная будет с 11 марта Фото:

Свердловский областной суд разрешил возобновить работу закусочной «У Аро», где в начале февраля отравилось не менее 18 человек. Эту информацию корреспонденту URA.RU подтвердили в пресс-службе Свердловского областного суда.

«Решением суда с завтрашнего дня — 11 марта, работа точки возобновляется. Все нарушения устранены», — пояснили в суде.

В период с 4 по 10 февраля в Верх-Исетском районе Екатеринбурга в закусочной «У Аро» отравились пять человек. Еще 12 человек отравились в этом же киоске на улице Декабристов, 51/2 в период с 16 по 18 января, после чего глава СК РФ взял дело на контроль. Силовики должны были возбудить уголовное дело в отношении хозяина или работников сети закусочных «У Аро».

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Свердловский областной суд разрешил возобновить работу закусочной «У Аро», где в начале февраля отравилось не менее 18 человек. Эту информацию корреспонденту URA.RU подтвердили в пресс-службе Свердловского областного суда. «Решением суда с завтрашнего дня — 11 марта, работа точки возобновляется. Все нарушения устранены», — пояснили в суде. В период с 4 по 10 февраля в Верх-Исетском районе Екатеринбурга в закусочной «У Аро» отравились пять человек. Еще 12 человек отравились в этом же киоске на улице Декабристов, 51/2 в период с 16 по 18 января, после чего глава СК РФ взял дело на контроль. Силовики должны были возбудить уголовное дело в отношении хозяина или работников сети закусочных «У Аро».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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