10 марта 2023

Полиция возбудила уголовное дело на екатеринбуржца, пытавшегося угнать машину таксиста

© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Мытищи, зима, такси, яндекс
За попытку угона автомобиля екатеринбуржцу грозит срок до пяти лет Фото:

В Екатеринбурге полиция возбудила уголовное дело на пассажира такси, который ударил водителя и пытался угнать его автомобиль. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу.

«В отношении екатеринбуржца возбуждено уголовное дело по статье „Неправомерное завладение автомобилем“, максимальное наказание за преступление — лишение свободы до пяти лет. Кроме этого, на обидчика составлен административный материал за появление в общественном месте в состоянии опьянения», — сообщили в пресс-службе ведомства.

По словам полицейских, 8 марта пьяный пассажир сначала нецензурно выражался в адрес водителя, а после ударил его в лицо. После инцидента таксист остановился и вышел из машины, чтобы сообщить о происшествии коллегам, однако в этот момент нападавший пересел на место водителя и попытался угнать машину. После задержания, ударивший таксиста екатеринбуржец пояснил, что хотел уехать на машине домой, а ударил таксиста из-за алкогольного опьянения.

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В Екатеринбурге полиция возбудила уголовное дело на пассажира такси, который ударил водителя и пытался угнать его автомобиль. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу. «В отношении екатеринбуржца возбуждено уголовное дело по статье „Неправомерное завладение автомобилем“, максимальное наказание за преступление — лишение свободы до пяти лет. Кроме этого, на обидчика составлен административный материал за появление в общественном месте в состоянии опьянения», — сообщили в пресс-службе ведомства. По словам полицейских, 8 марта пьяный пассажир сначала нецензурно выражался в адрес водителя, а после ударил его в лицо. После инцидента таксист остановился и вышел из машины, чтобы сообщить о происшествии коллегам, однако в этот момент нападавший пересел на место водителя и попытался угнать машину. После задержания, ударивший таксиста екатеринбуржец пояснил, что хотел уехать на машине домой, а ударил таксиста из-за алкогольного опьянения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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