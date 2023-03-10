Полиция возбудила уголовное дело на екатеринбуржца, пытавшегося угнать машину таксиста

11 марта 2023 в 10:22 Размер текста - 17 +

За попытку угона автомобиля екатеринбуржцу грозит срок до пяти лет Фото: Игорь Пантин © URA.RU В Екатеринбурге полиция возбудила уголовное дело на пассажира такси, который ударил водителя и пытался угнать его автомобиль. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу. «В отношении екатеринбуржца возбуждено уголовное дело по статье „Неправомерное завладение автомобилем“, максимальное наказание за преступление — лишение свободы до пяти лет. Кроме этого, на обидчика составлен административный материал за появление в общественном месте в состоянии опьянения», — сообщили в пресс-службе ведомства. По словам полицейских, 8 марта пьяный пассажир сначала нецензурно выражался в адрес водителя, а после ударил его в лицо. После инцидента таксист остановился и вышел из машины, чтобы сообщить о происшествии коллегам, однако в этот момент нападавший пересел на место водителя и попытался угнать машину. После задержания, ударивший таксиста екатеринбуржец пояснил, что хотел уехать на машине домой, а ударил таксиста из-за алкогольного опьянения.

В Екатеринбурге полиция возбудила уголовное дело на пассажира такси, который ударил водителя и пытался угнать его автомобиль. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу. «В отношении екатеринбуржца возбуждено уголовное дело по статье „Неправомерное завладение автомобилем“, максимальное наказание за преступление — лишение свободы до пяти лет. Кроме этого, на обидчика составлен административный материал за появление в общественном месте в состоянии опьянения», — сообщили в пресс-службе ведомства. По словам полицейских, 8 марта пьяный пассажир сначала нецензурно выражался в адрес водителя, а после ударил его в лицо. После инцидента таксист остановился и вышел из машины, чтобы сообщить о происшествии коллегам, однако в этот момент нападавший пересел на место водителя и попытался угнать машину. После задержания, ударивший таксиста екатеринбуржец пояснил, что хотел уехать на машине домой, а ударил таксиста из-за алкогольного опьянения.