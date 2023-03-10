Челябинский депутат предложила соцрекламу против поджогов военкоматов

Депутат Лантратова: россиян нужно предупреждать об опасных рассылках с помощью соцрекламы

Яна Лантратова предложила Владимиру Колокольцеву снять социальную рекламу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова предложила запустить социальную рекламу, которая будет предупреждать россиян о незаконных призывах к совершению терактов, рассылаемых через мессенджеры. Свою иницитиативу она направила министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву.

«Обратилась к Владимиру Колокольцеву с предложением создать социальную рекламу, которая предупреждала бы граждан о злоумышленниках, склоняющих через мессенджеры к совершению диверсий и терактов, и о незаконности таких действий. В последние месяцы зафиксировано несколько случаев использования мессенджеров для призыва к россиянам поджечь военкоматы и другие значимые объекты», — написала Лантратова в своем telegram-канале.

Она отметила, что злоумышленники зачастую выбирают определенные категории граждан, которые проще всего склонить к преступлениям. Это пенсионеры, подростки и люди с психическими заболеваниями.

Лантратова напомнила, что в Тобольске здание военкомата пытался поджечь 15-летний школьник. В Новоуральске аналогичную диверсию пытался совершить 44-летний мужчина с помощью «коктейля Молотова».