10 марта 2023

Челябинский депутат предложила соцрекламу против поджогов военкоматов

Депутат Лантратова: россиян нужно предупреждать об опасных рассылках с помощью соцрекламы
© Служба новостей «URA.RU»
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Лантратова Яна. Челябинск, лантратова яна
Яна Лантратова предложила Владимиру Колокольцеву снять социальную рекламу Фото:

Депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова предложила запустить социальную рекламу, которая будет предупреждать россиян о незаконных призывах к совершению терактов, рассылаемых через мессенджеры. Свою иницитиативу она направила министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву.

«Обратилась к Владимиру Колокольцеву с предложением создать социальную рекламу, которая предупреждала бы граждан о злоумышленниках, склоняющих через мессенджеры к совершению диверсий и терактов, и о незаконности таких действий. В последние месяцы зафиксировано несколько случаев использования мессенджеров для призыва к россиянам поджечь военкоматы и другие значимые объекты», — написала Лантратова в своем telegram-канале.

Она отметила, что злоумышленники зачастую выбирают определенные категории граждан, которые проще всего склонить к преступлениям. Это пенсионеры, подростки и люди с психическими заболеваниями.

Лантратова напомнила, что в Тобольске здание военкомата пытался поджечь 15-летний школьник. В Новоуральске аналогичную диверсию пытался совершить 44-летний мужчина с помощью «коктейля Молотова».

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Депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова предложила запустить социальную рекламу, которая будет предупреждать россиян о незаконных призывах к совершению терактов, рассылаемых через мессенджеры. Свою иницитиативу она направила министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву. «Обратилась к Владимиру Колокольцеву с предложением создать социальную рекламу, которая предупреждала бы граждан о злоумышленниках, склоняющих через мессенджеры к совершению диверсий и терактов, и о незаконности таких действий. В последние месяцы зафиксировано несколько случаев использования мессенджеров для призыва к россиянам поджечь военкоматы и другие значимые объекты», — написала Лантратова в своем telegram-канале. Она отметила, что злоумышленники зачастую выбирают определенные категории граждан, которые проще всего склонить к преступлениям. Это пенсионеры, подростки и люди с психическими заболеваниями. Лантратова напомнила, что в Тобольске здание военкомата пытался поджечь 15-летний школьник. В Новоуральске аналогичную диверсию пытался совершить 44-летний мужчина с помощью «коктейля Молотова».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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