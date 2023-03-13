Подростки открыли стрельбу в Екатеринбурге. Видео

14 марта 2023 в 11:13 Размер текста - 17 +

По словам очевидцев, во время драки звучали выстрелы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге группа подростков и молодых людей устроила массовую драку и открыла стрельбу на улице Надеждинская, 12-А. Об этом URA.RU сообщила местная жительница и свидетельница Дарья Р. В пресс-группе городского УМВД при этом информацию опровергают. «Вечером 13 марта я услышала крики и выглянула в окно. Недалеко от парковки и детской площадки собрались две группы подростков и молодых людей, примерно 30 человек. Они начали драться стенка на стенку, крик стоял на весь двор, другие соседи тоже выглянули наружу. Потом прозвучали выстрелы, примерно пять-шесть раз», — рассказала URA.RU свидетельница. Женщина утверждает, что возраст хулиганов был примерно от 16 до 22 лет. Испуганная горожанка позвонила в полицию. По ее словам, на место происшествия кроме полицейских приехали два машины Росгвардии и карета реанимации. Этот момент Дарья сняла на видео. «Заметив силовиков, парни разбежались, только один остался лежать на снегу. Потом и он скрылся в подъезде. Я видела, как следом зашли медики скорой помощи», — продолжает очевидица. Она уверена, что стреляли в воздух и огнестрельных ранений никто не получил. Корреспондент обратился за комментарием в полицию Екатеринбурга. «По нашей проверке информация не соответствует действительности», — кратко ответили в пресс-группе городского УМВД. Ранее жители города Полевской также стали свидетелями встречи двух подростковых группировок. Участники движения «ЧВК Редан» устроили сходку у торгового центра, где собирались подраться с местными хулиганами. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге группа подростков и молодых людей устроила массовую драку и открыла стрельбу на улице Надеждинская, 12-А. Об этом URA.RU сообщила местная жительница и свидетельница Дарья Р. В пресс-группе городского УМВД при этом информацию опровергают. «Вечером 13 марта я услышала крики и выглянула в окно. Недалеко от парковки и детской площадки собрались две группы подростков и молодых людей, примерно 30 человек. Они начали драться стенка на стенку, крик стоял на весь двор, другие соседи тоже выглянули наружу. Потом прозвучали выстрелы, примерно пять-шесть раз», — рассказала URA.RU свидетельница. Женщина утверждает, что возраст хулиганов был примерно от 16 до 22 лет. Испуганная горожанка позвонила в полицию. По ее словам, на место происшествия кроме полицейских приехали два машины Росгвардии и карета реанимации. Этот момент Дарья сняла на видео. «Заметив силовиков, парни разбежались, только один остался лежать на снегу. Потом и он скрылся в подъезде. Я видела, как следом зашли медики скорой помощи», — продолжает очевидица. Она уверена, что стреляли в воздух и огнестрельных ранений никто не получил. Корреспондент обратился за комментарием в полицию Екатеринбурга. «По нашей проверке информация не соответствует действительности», — кратко ответили в пресс-группе городского УМВД. Ранее жители города Полевской также стали свидетелями встречи двух подростковых группировок. Участники движения «ЧВК Редан» устроили сходку у торгового центра, где собирались подраться с местными хулиганами.