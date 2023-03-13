Тюменские трассы стали опасными для жизни

Погода повлияла на безопасность тюменских автодорог Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Загородные трассы Тюменской области стали опасными из-за обильных снегопадов, которые 14 марта в регионе не прекращаются с самого утра. Об этом региональная Госавтоинспекция сообщила в своем официальном telegram-канале.

«90-й километр федеральной автодороги Тюмень — Омск под Заводоуковском. Видимость всего несколько десятков метров. Это очень опасно. Наряд ДПС несет службу на 95-м километре федеральной автодороги Тюмень — Омск. Обстановка контролируемая, но и здесь видимость плохая. 115-й километре федеральной автодороги Курган — Тюмень, Исетский район. Мокрый снег. Плохая видимость», — сообщает telegram-канал УГИБДД по Тюменской области.

В Госавтоинспекции призвали водителей снижать скорость на загородных трассах. А по возможности временно отказаться от поездок за пределы населенных пунктов. На всех федеральных автодорогах Тюменской области наряды ДПС работают во взаимодействии с дорожными службами.