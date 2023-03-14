Полицейские ищут свердловчанку, которая сбежала из больницы. Фото

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Весенняя оттепель и грязь на улицах. Екатеринбург, тротуар, девушка, прохожий, женщина
Силовики разыскивают свердловчанку, сбежавшую из больницы Фото:

В Каменске-Уральском (Свердловская область) полиция разыскивает ранее неоднократно судимую 42-летнюю Надежду Малкову, которая сбежала из больницы. Об этом сообщили в пресс-службе МО МВД России «Каменск-Уральский».

«Сотрудниками полиции разыскивается ранее неоднократно судимая жительница Каменска 42-летняя Надежда Малкова, которая самовольно совершила уход из медицинского учреждения. Здание больницы находится на улице Абрамова, 2А», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Сообщение о розыске свердловчанки появилось вечером 14 марта. Если вы видели женщину или знаете, где она находится, то сообщите по номеру телефона 8(343) 932-23-15, либо по номеру 8 (999) 368-04-17.

Фото:

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В Каменске-Уральском (Свердловская область) полиция разыскивает ранее неоднократно судимую 42-летнюю Надежду Малкову, которая сбежала из больницы. Об этом сообщили в пресс-службе МО МВД России «Каменск-Уральский». «Сотрудниками полиции разыскивается ранее неоднократно судимая жительница Каменска 42-летняя Надежда Малкова, которая самовольно совершила уход из медицинского учреждения. Здание больницы находится на улице Абрамова, 2А», — сообщили в пресс-службе ведомства. Сообщение о розыске свердловчанки появилось вечером 14 марта. Если вы видели женщину или знаете, где она находится, то сообщите по номеру телефона 8(343) 932-23-15, либо по номеру 8 (999) 368-04-17.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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