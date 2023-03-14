14 марта 2023

Медики и спасатели оказали помощь пассажирке после ДТП в центре Перми. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП на пересечении Малышева и Розы Люксембург. Екатеринбург, проверка, спасатели мчс, дтп, огонь, авария
К месту аварии прибыли медики и спасатели Фото:

Сотрудники пожарной охраны и медперсонал помогли пострадавшей пассажирке после автоаварии в Перми. Об этом сообщил очевидец происшествия.

«ДТП на Гознаке в Перми. Час ночи», — пишет автор видео, которое опубликовано в telegram-канале «ЧП Пермь — новости». На отснятых кадрах видно, как к пассажирке одного из автомобилей поочередно подходят спасатели, участники ДТП и врачи. Позже ее сопроводили в машину скорой помощи.

Корреспондент URA.RU направил запросы в полицию и ГУ МЧС России по Пермскому краю. Информация будет дополнена, как только появится ответ.

О том, что в центре прикамской столицы в автоаварии на перекрестке улиц Ленина и Крисанова пострадали несколько человек, URA.RU писало ранее. О происшествии сообщил проезжающий мимо очевидец.

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Сотрудники пожарной охраны и медперсонал помогли пострадавшей пассажирке после автоаварии в Перми. Об этом сообщил очевидец происшествия. «ДТП на Гознаке в Перми. Час ночи», — пишет автор видео, которое опубликовано в telegram-канале «ЧП Пермь — новости». На отснятых кадрах видно, как к пассажирке одного из автомобилей поочередно подходят спасатели, участники ДТП и врачи. Позже ее сопроводили в машину скорой помощи. Корреспондент URA.RU направил запросы в полицию и ГУ МЧС России по Пермскому краю. Информация будет дополнена, как только появится ответ. О том, что в центре прикамской столицы в автоаварии на перекрестке улиц Ленина и Крисанова пострадали несколько человек, URA.RU писало ранее. О происшествии сообщил проезжающий мимо очевидец.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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