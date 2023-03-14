К месту аварии прибыли медики и спасатели Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сотрудники пожарной охраны и медперсонал помогли пострадавшей пассажирке после автоаварии в Перми. Об этом сообщил очевидец происшествия.

«ДТП на Гознаке в Перми. Час ночи», — пишет автор видео, которое опубликовано в telegram-канале «ЧП Пермь — новости». На отснятых кадрах видно, как к пассажирке одного из автомобилей поочередно подходят спасатели, участники ДТП и врачи. Позже ее сопроводили в машину скорой помощи.

Корреспондент URA.RU направил запросы в полицию и ГУ МЧС России по Пермскому краю. Информация будет дополнена, как только появится ответ.

О том, что в центре прикамской столицы в автоаварии на перекрестке улиц Ленина и Крисанова пострадали несколько человек, URA.RU писало ранее. О происшествии сообщил проезжающий мимо очевидец.