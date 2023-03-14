Челябинские силовики проведут массовые облавы на иностранцев

Незаконные мигранты будут депортированы из РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Силовые структуры Челябинской области в период с 17 по 22 марта проведут ряд мероприятий, направленных на поиск и задержание незаконных мигрантов. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, будут обследованы все места скопления иностранных граждан.

«В период проведения мероприятий сотрудниками управления по вопросам миграции совместно с коллегами из других подразделений ГУ МВД по региону и областного УФСБ запланировано проведение массовых проверок мест пребывания иностранных граждан. Будут проверены рынки, строительные объекты и тепличные хозяйства области», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.

В ведомстве отметили, что в рамках программы на пункте пропуска «Бугристое» будут проверены все въезжающие в регион автомобилисты. Пограничники будут искать лиц причастных к организации незаконной миграции граждан.

В середине февраля секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев сообщил о готовности законопроекта, предусматривающего введение для мигрантов режима «контролируемого пребывания». По его словам, инициатива поможет справиться с ростом незаконной миграции в стране.