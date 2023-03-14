14 марта 2023

Челябинские силовики проведут массовые облавы на иностранцев

© Служба новостей «URA.RU»
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Бунт мигрантов
Незаконные мигранты будут депортированы из РФ Фото:

Силовые структуры Челябинской области в период с 17 по 22 марта проведут ряд мероприятий, направленных на поиск и задержание незаконных мигрантов. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, будут обследованы все места скопления иностранных граждан.

«В период проведения мероприятий сотрудниками управления по вопросам миграции совместно с коллегами из других подразделений ГУ МВД по региону и областного УФСБ запланировано проведение массовых проверок мест пребывания иностранных граждан. Будут проверены рынки, строительные объекты и тепличные хозяйства области», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.

В ведомстве отметили, что в рамках программы на пункте пропуска «Бугристое» будут проверены все въезжающие в регион автомобилисты. Пограничники будут искать лиц причастных к организации незаконной миграции граждан.

В середине февраля секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев сообщил о готовности законопроекта, предусматривающего введение для мигрантов режима «контролируемого пребывания». По его словам, инициатива поможет справиться с ростом незаконной миграции в стране.

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Силовые структуры Челябинской области в период с 17 по 22 марта проведут ряд мероприятий, направленных на поиск и задержание незаконных мигрантов. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, будут обследованы все места скопления иностранных граждан. «В период проведения мероприятий сотрудниками управления по вопросам миграции совместно с коллегами из других подразделений ГУ МВД по региону и областного УФСБ запланировано проведение массовых проверок мест пребывания иностранных граждан. Будут проверены рынки, строительные объекты и тепличные хозяйства области», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. В ведомстве отметили, что в рамках программы на пункте пропуска «Бугристое» будут проверены все въезжающие в регион автомобилисты. Пограничники будут искать лиц причастных к организации незаконной миграции граждан. В середине февраля секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев сообщил о готовности законопроекта, предусматривающего введение для мигрантов режима «контролируемого пребывания». По его словам, инициатива поможет справиться с ростом незаконной миграции в стране.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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