В Кремле опровергли начало переговоров Путина и Асада

Владимир Путин не проводит переговоры с Асадом
Президент России Владимир Путин не ведет переговоры со своим сирийским коллегой Башаром Асадом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Песков опроверг информацию СМИ о начале переговоров Путина и Асада», — сообщает РИА Новости. Ранее СМИ распространили информацию о начале переговоров двух лидеров в Кремле.
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