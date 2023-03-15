В Кремле опровергли начало переговоров Путина и Асада

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портреты политиков, чиновников. архив, путин владимир
Владимир Путин не проводит переговоры с Асадом Фото:

Президент России Владимир Путин не ведет переговоры со своим сирийским коллегой Башаром Асадом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Песков опроверг информацию СМИ о начале переговоров Путина и Асада», — сообщает РИА Новости. Ранее СМИ распространили информацию о начале переговоров двух лидеров в Кремле.

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Президент России Владимир Путин не ведет переговоры со своим сирийским коллегой Башаром Асадом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Песков опроверг информацию СМИ о начале переговоров Путина и Асада», — сообщает РИА Новости. Ранее СМИ распространили информацию о начале переговоров двух лидеров в Кремле.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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