Экс-глава Среднеуральска, давший взятку зэку, вышел из колонии раньше срока

Свердловский областной суд поставил точку в деле Бориса Тарасова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Суд выпустил из колонии условно-досрочно бывшего мэра Среднеуральска (Свердловская область) Бориса Тарасова, который принес городу ущерб в 61,7 млн, а затем дал взятку заключенному, представившемуся сотрудником СК РФ. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

«Суд оставил без изменений решение Тагилстроевского районного суда Нижнего Тагила [освободить Тарасова по УДО]», — говорится в сообщении пресс-службы. Тем самым Свердловский суд поставил точку в деле Тарасова, которого в конце 2017 года отправили в колонию на семь лет и шесть месяцев.

По версии следствия, Тарасов помог незаконно передать под строительство дачный участок. Из-за этого Среднеуральск потерпел ущерб в 61,7 млн рублей, и в 2018 году суд потребовал от Тарасова возместить убытки. Экс-мэр стал фигурантом второго уголовного дела, когда, находившись под следствием, принял звонок от неизвестного, который представился сотрудником Следственного комитета РФ и пообещал закрыть уголовное дело за миллион рублей. Тарасов согласился и перевел деньги, однако позже выяснилось, что его собеседником оказался не силовик, а заключенный, находящийся в Ростовской области.