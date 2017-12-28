Осужден экс-глава Среднеуральска, давший взятку зэку

Вынесен приговор бывшему мэру города Среднеуральска Свердловской области Борису Тарасову, который оказался не только мошенником, но и простаком, доверчивостью которого воспользовались заключенные из колонии.
«Бывший чиновник обвинялся по статьям „злоупотребление должностными полномочиями главой органа местного самоуправления, повлекшее тяжкие последствия“ и „покушение на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий в крупном размере“. Суд приговорил его к семи годам шести месяцам заключения в колонии общего режима и штрафу 60 млн рублей», — сообщила «URA.RU» Марина Канатова, старший помощник прокурора Свердловской области.
По данным следствия, Тарасов способствовал незаконному предоставлению земельного участка в собственность дачному некоммерческому партнерству «Коптяки 12» под дачное строительство. И тем самым причинил ущерб городу и области на 61,7 млн рублей. О проделках мошенника-чиновника, после того как в отношении него было возбуждено уголовное дело, по «тюремной почте» стало известно на зоне. Один из предприимчивых уголовников, который сидит в Ростовской области, позвонил Тарасову. Представившись полицейским, он сказал, что за миллион рублей сможет закрыть уголовное дело. Считая такие методы решения вопросов нормой, чиновник тут же перечислил зэку на указанный банковский счет миллион рублей. Таким образом Тарасов заработал еще одну статью.