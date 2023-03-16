Песков: Россия и Сирия подпишут важный документ по экономическому сотрудничеству

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Премия Русского Географического Общества. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков сообщил о предстоящем договоре между Россией и Сирией Фото:

Россия и Сирия в результате субстантивных переговоров приняли решение о подписании документа по торгово-экономическому сотрудничеству государств. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Состоялись субстантивные переговоры на высшем уровне. В ходе переговоров главы государств заслушивали доклады министров по направлениям. <…> Принято решение, которое позволит в ближайшие недели и месяцы выйти на подписание важного документа по торгово-экономическому сотрудничеству», — сказал Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

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Россия и Сирия в результате субстантивных переговоров приняли решение о подписании документа по торгово-экономическому сотрудничеству государств. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Состоялись субстантивные переговоры на высшем уровне. В ходе переговоров главы государств заслушивали доклады министров по направлениям. <…> Принято решение, которое позволит в ближайшие недели и месяцы выйти на подписание важного документа по торгово-экономическому сотрудничеству», — сказал Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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