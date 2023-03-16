Песков: Россия и Сирия подпишут важный документ по экономическому сотрудничеству

Дмитрий Песков сообщил о предстоящем договоре между Россией и Сирией
Россия и Сирия в результате субстантивных переговоров приняли решение о подписании документа по торгово-экономическому сотрудничеству государств. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Состоялись субстантивные переговоры на высшем уровне. В ходе переговоров главы государств заслушивали доклады министров по направлениям. <…> Принято решение, которое позволит в ближайшие недели и месяцы выйти на подписание важного документа по торгово-экономическому сотрудничеству», — сказал Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
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