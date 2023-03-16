Путин рассказал о шутках с немецкими друзьями

Путин рассказал о сохранении дружеских контактов с немецкими друзьями
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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
Владимир Путин рассказал взаимных шутках с друзьями из Германии Фото:

Президент России Владимир Путин продолжает сохранять дружеские отношениях с друзьями из Германии и обмениваться с ними шутками. Об этом рассказал сам Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

«Мы шутим с немецкими друзьями. У нас тараканов называют прусаки. А в Германии — русаки. Шутки взаимные всегда имеют место у соседей», — заявил Путин. Трансляцию съезда вел телеканал «Россия 24». Владимир Путин добавил, что в Германии у него находится множество друзей среди немцев, с которыми он продолжает сохранять хорошие отношения.

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Президент России Владимир Путин продолжает сохранять дружеские отношениях с друзьями из Германии и обмениваться с ними шутками. Об этом рассказал сам Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. «Мы шутим с немецкими друзьями. У нас тараканов называют прусаки. А в Германии — русаки. Шутки взаимные всегда имеют место у соседей», — заявил Путин. Трансляцию съезда вел телеканал «Россия 24». Владимир Путин добавил, что в Германии у него находится множество друзей среди немцев, с которыми он продолжает сохранять хорошие отношения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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