Путин рассказал о шутках с немецкими друзьями

Владимир Путин рассказал взаимных шутках с друзьями из Германии
Президент России Владимир Путин продолжает сохранять дружеские отношениях с друзьями из Германии и обмениваться с ними шутками. Об этом рассказал сам Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.
«Мы шутим с немецкими друзьями. У нас тараканов называют прусаки. А в Германии — русаки. Шутки взаимные всегда имеют место у соседей», — заявил Путин. Трансляцию съезда вел телеканал «Россия 24». Владимир Путин добавил, что в Германии у него находится множество друзей среди немцев, с которыми он продолжает сохранять хорошие отношения.
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