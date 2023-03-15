15 марта 2023

Мошенник собрал с челябинцев 270 тысяч рублей при помощи маски с трубкой

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд приговорил мошенника к 4,5 годам колонии общего режима Фото:

В Магнитогорске местный житель опубликовал в сети свои фотографии с маской с трубкой, чтобы собирать пожертвования на лечение несуществующего недуга. Доверчивые люди перевели мужчине 271 733,60 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Правобережного районного суда Магнитогорска.

«Мужчина выложил в соцсетях свои фотографии в медицинской накидке, маске с трубкой в больничной палате и тексты о его опасной для жизни болезни. Попросил перечислить деньги на лечение. Эту ложную информацию он продолжал дополнять деталями и событиями. В общей сложности доверчивые граждане перевели ему 271 733,60 рублей», — сообщили в пресс-службе.

Было заведено уголовное дело ч.2 ст. 159 УК РФ, ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). В суде магнитогорец свою вину признал полностью. Ему назначено наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии особого режима на срок 4,5 года.

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В Магнитогорске местный житель опубликовал в сети свои фотографии с маской с трубкой, чтобы собирать пожертвования на лечение несуществующего недуга. Доверчивые люди перевели мужчине 271 733,60 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Правобережного районного суда Магнитогорска. «Мужчина выложил в соцсетях свои фотографии в медицинской накидке, маске с трубкой в больничной палате и тексты о его опасной для жизни болезни. Попросил перечислить деньги на лечение. Эту ложную информацию он продолжал дополнять деталями и событиями. В общей сложности доверчивые граждане перевели ему 271 733,60 рублей», — сообщили в пресс-службе. Было заведено уголовное дело ч.2 ст. 159 УК РФ, ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). В суде магнитогорец свою вину признал полностью. Ему назначено наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии особого режима на срок 4,5 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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