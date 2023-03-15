Мошенник собрал с челябинцев 270 тысяч рублей при помощи маски с трубкой

Суд приговорил мошенника к 4,5 годам колонии общего режима Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Магнитогорске местный житель опубликовал в сети свои фотографии с маской с трубкой, чтобы собирать пожертвования на лечение несуществующего недуга. Доверчивые люди перевели мужчине 271 733,60 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Правобережного районного суда Магнитогорска.

«Мужчина выложил в соцсетях свои фотографии в медицинской накидке, маске с трубкой в больничной палате и тексты о его опасной для жизни болезни. Попросил перечислить деньги на лечение. Эту ложную информацию он продолжал дополнять деталями и событиями. В общей сложности доверчивые граждане перевели ему 271 733,60 рублей», — сообщили в пресс-службе.

Было заведено уголовное дело ч.2 ст. 159 УК РФ, ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). В суде магнитогорец свою вину признал полностью. Ему назначено наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии особого режима на срок 4,5 года.