16 марта 2023

В Свердловской области побит температурный рекорд, установленный более 20 лет назад

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Гололед. Курган , снег, лед, погода, гололед, зима
В Ивделе 16 марта побит температурный рекорд Фото:

В Ивделе (Свердловская область) 16 марта побит суточный и декадный температурный рекорд, установленный в 2001 году. 16 марта, по данным метеорологов ГИС Центра ПГНИУ, температура воздуха в городе составила +12,3 градуса, а в аналогичный день 2001 года температура воздуха была +11 градусов.

«Главный рекорд дня состоялся в Свердловской области в городе Ивдель. Там воздух прогрелся до +12,3 градуса. Это выше рекорда не только суточного, но и декадного, установленного в 2001 году (+11 градусов)», — пишут метеорологи в telegram-канале «Опасные природные явления Пермского края».

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге после короткой оттепели резко похолодает. Дневная температура воздуха опустится до -6 градусов.

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В Ивделе (Свердловская область) 16 марта побит суточный и декадный температурный рекорд, установленный в 2001 году. 16 марта, по данным метеорологов ГИС Центра ПГНИУ, температура воздуха в городе составила +12,3 градуса, а в аналогичный день 2001 года температура воздуха была +11 градусов. «Главный рекорд дня состоялся в Свердловской области в городе Ивдель. Там воздух прогрелся до +12,3 градуса. Это выше рекорда не только суточного, но и декадного, установленного в 2001 году (+11 градусов)», — пишут метеорологи в telegram-канале «Опасные природные явления Пермского края». Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге после короткой оттепели резко похолодает. Дневная температура воздуха опустится до -6 градусов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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