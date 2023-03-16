В Свердловской области побит температурный рекорд, установленный более 20 лет назад

17 марта 2023 в 00:07 Размер текста - 17 +

В Ивделе 16 марта побит температурный рекорд Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Ивделе (Свердловская область) 16 марта побит суточный и декадный температурный рекорд, установленный в 2001 году. 16 марта, по данным метеорологов ГИС Центра ПГНИУ, температура воздуха в городе составила +12,3 градуса, а в аналогичный день 2001 года температура воздуха была +11 градусов. «Главный рекорд дня состоялся в Свердловской области в городе Ивдель. Там воздух прогрелся до +12,3 градуса. Это выше рекорда не только суточного, но и декадного, установленного в 2001 году (+11 градусов)», — пишут метеорологи в telegram-канале «Опасные природные явления Пермского края». Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге после короткой оттепели резко похолодает. Дневная температура воздуха опустится до -6 градусов.

В Ивделе (Свердловская область) 16 марта побит суточный и декадный температурный рекорд, установленный в 2001 году. 16 марта, по данным метеорологов ГИС Центра ПГНИУ, температура воздуха в городе составила +12,3 градуса, а в аналогичный день 2001 года температура воздуха была +11 градусов. «Главный рекорд дня состоялся в Свердловской области в городе Ивдель. Там воздух прогрелся до +12,3 градуса. Это выше рекорда не только суточного, но и декадного, установленного в 2001 году (+11 градусов)», — пишут метеорологи в telegram-канале «Опасные природные явления Пермского края». Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге после короткой оттепели резко похолодает. Дневная температура воздуха опустится до -6 градусов.