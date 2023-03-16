16 марта 2023

Мэрия открыла первый в Челябинске досуговый центр для подростков. Фото

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Интервью с Натальей Котовой. Челябинск, портрет, котова наталья
Котова заявила о планах открыть подростковые центры и в других ТРК Челябинска Фото:

В Челябинске открылся первый досуговый центр для подростков «Моя территория». Мэр Наталья Котова уточнила, что он начал работу в ТРК «Фокус» на улице Молдавская, 16.

«Мы открыли первый в Челябинске подростковый досуговый центр „Моя территория“. С сегодняшнего дня он работает на 4 этаже ТРК „Фокус“. Многие школьники любят проводить свободное время в ТРК, теперь у ребят есть возможность собираться в специально организованном пространстве», — рассказала Котова в своем telegram-канале.

Центр оснащен компьютерами, игровой приставкой и настольными играми. В нем уже можно воспользоваться помощью психолога и различных репетиторов. Планируются мастер-классы, встречи, а идеи были предложены самими школьниками. Все услуги центра бесплатны.

В центре есть зона отдыха с игровыми приставками
В центре есть зона отдыха с игровыми приставками
Фото:
Посещение «Моей территории» и услуг центра бесплатны
Фото:

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В Челябинске открылся первый досуговый центр для подростков «Моя территория». Мэр Наталья Котова уточнила, что он начал работу в ТРК «Фокус» на улице Молдавская, 16. «Мы открыли первый в Челябинске подростковый досуговый центр „Моя территория“. С сегодняшнего дня он работает на 4 этаже ТРК „Фокус“. Многие школьники любят проводить свободное время в ТРК, теперь у ребят есть возможность собираться в специально организованном пространстве», — рассказала Котова в своем telegram-канале. Центр оснащен компьютерами, игровой приставкой и настольными играми. В нем уже можно воспользоваться помощью психолога и различных репетиторов. Планируются мастер-классы, встречи, а идеи были предложены самими школьниками. Все услуги центра бесплатны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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