Мэрия открыла первый в Челябинске досуговый центр для подростков. Фото

17 марта 2023 в 11:54 Размер текста - 17 +

Котова заявила о планах открыть подростковые центры и в других ТРК Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске открылся первый досуговый центр для подростков «Моя территория». Мэр Наталья Котова уточнила, что он начал работу в ТРК «Фокус» на улице Молдавская, 16. «Мы открыли первый в Челябинске подростковый досуговый центр „Моя территория“. С сегодняшнего дня он работает на 4 этаже ТРК „Фокус“. Многие школьники любят проводить свободное время в ТРК, теперь у ребят есть возможность собираться в специально организованном пространстве», — рассказала Котова в своем telegram-канале. Центр оснащен компьютерами, игровой приставкой и настольными играми. В нем уже можно воспользоваться помощью психолога и различных репетиторов. Планируются мастер-классы, встречи, а идеи были предложены самими школьниками. Все услуги центра бесплатны. В центре есть зона отдыха с игровыми приставками Фото: telegram-канал Натальи Котовой Посещение «Моей территории» и услуг центра бесплатны Фото: telegram-канал Натальи Котовой

В Челябинске открылся первый досуговый центр для подростков «Моя территория». Мэр Наталья Котова уточнила, что он начал работу в ТРК «Фокус» на улице Молдавская, 16. «Мы открыли первый в Челябинске подростковый досуговый центр „Моя территория“. С сегодняшнего дня он работает на 4 этаже ТРК „Фокус“. Многие школьники любят проводить свободное время в ТРК, теперь у ребят есть возможность собираться в специально организованном пространстве», — рассказала Котова в своем telegram-канале. Центр оснащен компьютерами, игровой приставкой и настольными играми. В нем уже можно воспользоваться помощью психолога и различных репетиторов. Планируются мастер-классы, встречи, а идеи были предложены самими школьниками. Все услуги центра бесплатны.