Троллейбусы встали на Карла Либкнехта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге троллейбусы остановились на улице Карла Либкнехта, возле дома №5, из-за того, что у одного из них штанги слетели с проводов. Об этом URA.RU сообщила пассажирка одного из троллейбусов.

«У нашего троллейбуса слетели „рога“ с проводов, пассажиров попросили выйти. Водитель ехавшего за нами троллейбуса стал помогать. Сказали, что устранять поломку будут недолго. Ждем», — рассказала пассажирка.

В результате на Карла Либкнехта скопилось несколько троллейбусов, которые не могут проехать. Часть пассажиров продолжают ждать, другие решили пересесть на автобусы.

Водители пытаются натянуть «рога» на провода Фото: читатель URA.RU