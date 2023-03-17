Троллейбусы встали на Карла Либкнехта
В Екатеринбурге троллейбусы остановились на улице Карла Либкнехта, возле дома №5, из-за того, что у одного из них штанги слетели с проводов. Об этом URA.RU сообщила пассажирка одного из троллейбусов.
«У нашего троллейбуса слетели „рога“ с проводов, пассажиров попросили выйти. Водитель ехавшего за нами троллейбуса стал помогать. Сказали, что устранять поломку будут недолго. Ждем», — рассказала пассажирка.
В результате на Карла Либкнехта скопилось несколько троллейбусов, которые не могут проехать. Часть пассажиров продолжают ждать, другие решили пересесть на автобусы.
Водители пытаются натянуть «рога» на провода
Пассажиры ждут, пока водители устранят неисправность
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