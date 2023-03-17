В центре Екатеринбурга остановилось движение троллейбусов. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Екатеринбурга, троллейбус, гортранс, общественный транспорт, городской транспорт
Троллейбусы встали на Карла Либкнехта Фото:

В Екатеринбурге троллейбусы остановились на улице Карла Либкнехта, возле дома №5, из-за того, что у одного из них штанги слетели с проводов. Об этом URA.RU сообщила пассажирка одного из троллейбусов.

«У нашего троллейбуса слетели „рога“ с проводов, пассажиров попросили выйти. Водитель ехавшего за нами троллейбуса стал помогать. Сказали, что устранять поломку будут недолго. Ждем», — рассказала пассажирка.

В результате на Карла Либкнехта скопилось несколько троллейбусов, которые не могут проехать. Часть пассажиров продолжают ждать, другие решили пересесть на автобусы.

Водители пытаются натянуть «рога» на провода
Фото:
Пассажиры ждут, пока водители устранят неисправность
Фото:

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

В Екатеринбурге троллейбусы остановились на улице Карла Либкнехта, возле дома №5, из-за того, что у одного из них штанги слетели с проводов. Об этом URA.RU сообщила пассажирка одного из троллейбусов. «У нашего троллейбуса слетели „рога“ с проводов, пассажиров попросили выйти. Водитель ехавшего за нами троллейбуса стал помогать. Сказали, что устранять поломку будут недолго. Ждем», — рассказала пассажирка. В результате на Карла Либкнехта скопилось несколько троллейбусов, которые не могут проехать. Часть пассажиров продолжают ждать, другие решили пересесть на автобусы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...