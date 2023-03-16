Администрация челябинского района собирает с жителей деньги на ремонт водонапорной башни. Скрин

17 марта 2023 в 16:14 Размер текста - 17 +

На ремонт башни уже собрали 28 тысяч рублей, остальные деньги поступят из областного бюджета Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Агаповском районе Челябинской области администрация объявила сбор денег на ремонт водонапорной башни среди жителей поселка Магнитного. На это пожаловались местные жители в социальных сетях. «Куда деваются бюджетные деньги, которые выделяет область поселению? Почему с людей просят деньги на ремонт поселения? Обещанный парк не построили, скамейки все сломаны, мусорных баков нет, летом детям играть негде», — сообщила Диана Б. в паблике «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» в соцсети «ВКонтакте». К публикации автора прикреплен документ с подтверждением о сборе. Там написано, что для реализации проекта ремонта необходимо собрать 28 000 рублей. Уведомление адресуется жителям, руководителям учреждений и предприятий. В администрации района корреспонденту URA.RU сообщили, что деньги собирались на ремонт среди инициаторов проекта. «Ремонт водонапорной башни предложили сделать десять жителей поселка. Этот проект по областной программе „Инициативное бюджетирование“ выиграл в конкурсе, для этого инициаторы внесли личные средства — 28 тысяч рублей. Остальные деньги — 1,4 млн — рублей выделят из бюджета области. Что касается парка, то он был сделан недавно. Жители сами приводят его в негодность, например, допускают туда скот», — рассказали в администрации. Сумма в размере 28 тысяч рублей собиралась для финансового участия в инициативном бюджетировании Скрин: Диана Б. в паблике «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» в «ВКонтакте»,

В Агаповском районе Челябинской области администрация объявила сбор денег на ремонт водонапорной башни среди жителей поселка Магнитного. На это пожаловались местные жители в социальных сетях. «Куда деваются бюджетные деньги, которые выделяет область поселению? Почему с людей просят деньги на ремонт поселения? Обещанный парк не построили, скамейки все сломаны, мусорных баков нет, летом детям играть негде», — сообщила Диана Б. в паблике «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» в соцсети «ВКонтакте». К публикации автора прикреплен документ с подтверждением о сборе. Там написано, что для реализации проекта ремонта необходимо собрать 28 000 рублей. Уведомление адресуется жителям, руководителям учреждений и предприятий. В администрации района корреспонденту URA.RU сообщили, что деньги собирались на ремонт среди инициаторов проекта. «Ремонт водонапорной башни предложили сделать десять жителей поселка. Этот проект по областной программе „Инициативное бюджетирование“ выиграл в конкурсе, для этого инициаторы внесли личные средства — 28 тысяч рублей. Остальные деньги — 1,4 млн — рублей выделят из бюджета области. Что касается парка, то он был сделан недавно. Жители сами приводят его в негодность, например, допускают туда скот», — рассказали в администрации.