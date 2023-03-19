Партфункционер «Единой России» вышел на открытый конфликт с вице-спикером думы ХМАО. Инсайд

20 марта 2023 в 20:55 Размер текста - 17 +

Максима Клеца заподозрили в эскалации конфликта с Натальей Западновой Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Нижневартовске секретаря местного отделения «Единой России» Максима Клеца уличили в раздувании открытого конфликта с вице-спикером думы ХМАО Натальей Западновой. Инсайдер URA.RU в политическом истеблишменте округа рассказал, что приглашенного Западновой пиарщика поселили в отеле в районе очистных сооружений, а Клец отвечал за организацию визита. «Клец поселил московского пиарщика Западновой, который приехал в Нижневартовск для обучения депутатов, в местный отель-бордель в районе очистных сооружений — с вонью в номерах и ночными бабочками. Говорят, это месть Западновой за жесткие разносы на планерках. Она назначила Клеца ответственным за размещение гостей, и в итоге дело кончилось грандиозным скандалом», — поделился собеседник агентства. Один из приглашенных пиарщиков партии Алексей Некрасов в ходе переписки с корреспондентом URA.RU в социальной сети «Вконтакте» заявил, что выбор отеля был его ответственностью. «Решение о заселении в этот отель мы принимали сами, не знали, что у него такая репутация. Свободных мест в других гостиницах, к сожалению, не было. Организатором обучения и поездки был тоже я», — заверил Некрасов. Журналист агентства попытался дозвониться в нижневартовское отделение ЕР, однако в приемной не взяли трубку. Получить комментарии у Западновой и Клеца на момент публикации новости также не удалось. Ранее URA.RU писало о рокировке среди нижневартовских единороссов. В результате нее из политсовета были исключены трое: депутат Дмитрий Давыдов, бывший исполнительный секретарь местного отделения ЕР Елена Киршанова и экс-директор департамента экономического развития мэрии Ильяна Багишева. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Нижневартовске секретаря местного отделения «Единой России» Максима Клеца уличили в раздувании открытого конфликта с вице-спикером думы ХМАО Натальей Западновой. Инсайдер URA.RU в политическом истеблишменте округа рассказал, что приглашенного Западновой пиарщика поселили в отеле в районе очистных сооружений, а Клец отвечал за организацию визита. «Клец поселил московского пиарщика Западновой, который приехал в Нижневартовск для обучения депутатов, в местный отель-бордель в районе очистных сооружений — с вонью в номерах и ночными бабочками. Говорят, это месть Западновой за жесткие разносы на планерках. Она назначила Клеца ответственным за размещение гостей, и в итоге дело кончилось грандиозным скандалом», — поделился собеседник агентства. Один из приглашенных пиарщиков партии Алексей Некрасов в ходе переписки с корреспондентом URA.RU в социальной сети «Вконтакте» заявил, что выбор отеля был его ответственностью. «Решение о заселении в этот отель мы принимали сами, не знали, что у него такая репутация. Свободных мест в других гостиницах, к сожалению, не было. Организатором обучения и поездки был тоже я», — заверил Некрасов. Журналист агентства попытался дозвониться в нижневартовское отделение ЕР, однако в приемной не взяли трубку. Получить комментарии у Западновой и Клеца на момент публикации новости также не удалось. Ранее URA.RU писало о рокировке среди нижневартовских единороссов. В результате нее из политсовета были исключены трое: депутат Дмитрий Давыдов, бывший исполнительный секретарь местного отделения ЕР Елена Киршанова и экс-директор департамента экономического развития мэрии Ильяна Багишева.